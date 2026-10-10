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В подводные лодки вложат миллиарды: круче дронов? 0 1547

В мире
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подводная лодка
ФОТО: BB.LV/AI

Президент США Дональд Трамп намерен инвестировать $6,6 млрд в строительство верфи в штате Мэриленд для производства подводных лодок совместно с оборонной компанией Anduril, сообщает телеканал News Nation со ссылкой на американских чиновников. Верфь получит название Sparrows Point.

Рассказывается, что предприятие создадут в Балтиморе. Проект предусматривает строительство судостроительного предприятия, ориентированного на производство подводных лодок для оборонных нужд.

До этого Bloomberg сообщал, что Anduril планирует вложить $3,7 млрд в строительство верфи в Мэриленде. Она будет выпускать компоненты атомных подводных лодок класса Virginia.

В Белом доме заявили, что развитие судостроения необходимо для национальной безопасности США. По словам источника телеканала, проект направлен на восстановление морского превосходства США над иностранными конкурентами.

О сроках реализации проекта и количестве рабочих мест не сообщается. Других деталей инициативы не приводится.

США обладают крупнейшим в мире флотом атомных подводных лодок, однако судостроительные мощности страны ограничены. Верфи испытывают нехватку рабочих и задержки по действующим контрактам.

Anduril Industries — американская оборонная компания, специализирующаяся на беспилотных системах и новых технологиях. Она активно расширяет присутствие в сегменте морских и подводных систем.

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#США #инвестиции #национальная безопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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