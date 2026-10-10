Роспотребнадзор запретил импортировать из Грузии минералку "Набеглави" и произведенную на местном заводе газировку Coca-Cola, сообщают российский холдинг РБК и грузинское онлайн-издание BPN.

Из постановления Роспотребнадзора следует, что временную санитарную меру приняли в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии. Отмечается, что попавшие в запретительный список продукты не отвечают требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

В частности, теперь в Россию нельзя ввозить минералку "Набеглави", произведенную в Грузии газировку Coca-Cola, пиво "Грузинской пивной компании", вино и коньяк "Братьев Асканели", а также вина производителей "Телиани Вели", "Тбилвино" и "Вайнмен". В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что по предписанию Роспотребнадзора торговые сети уже приступили к изъятию указанной продукции.

Ранее Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз части напитков из Армении

В конце апреля российские власти запретили ввоз в страну армянской минеральной воды "Джермук", весьма популярную, как и "Набеглави", в Латвии. В Роспотребнадзоре временную меру объяснили превышением содержания в напитке гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. В мае ведомство приостановило продажи в России алкогольной продукции трех крупных армянских производителей - "Веди-Алко", "Абовянский коньячный завод" и "Винно-коньячный дом "Шахназарян". Кроме того, власти РФ запретили ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении.

В отношении Армении ограничения на импорт вводили на фоне охлаждения отношений с Ереваном. Москва обвиняла Армению в "недружественных шагах" после визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Ереване и принятия армянским парламентом закона о начале процесса вступления в Евросоюз.

Еще одной причиной ухудшения отношений между Россией и Арменией стало возбужденное Ереваном уголовное дело в отношении миллиардера Самвела Карапетяна, обладающего гражданствами обеих стран. На прошедших в июне парламентских выборах возглавляемый им пророссийский блок "Сильная Армения" занял второе место, став крупнейшей оппозиционной силой в Национальном собрании страны (парламенте). Победу одержала партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, пишет "Немецкая волна".