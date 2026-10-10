Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о "конструктивных переговорах" в Майами с делегацией Украины. В пятницу, 9 октября, среди прочего обсуждались "краткосрочные меры по подготовке к зиме", в частности укрепление энергетической инфраструктуры и обеспечение экспорта зерна, написал он в соцсети X.

Гарантии безопасности Украины и дальнейшие усилия по достижению мира

Кроме того, затрагивались темы гарантий безопасности и "дальнейших усилий по достижению прочного и долгосрочного мира" в Украине, а также "договоренности, призванные обеспечить безопасность Украины и Европы, предотвратить конфликты в будущем и поддержать послевоенное восстановление и экономическое процветание Украины, в том числе на пути к вступлению в ЕС".

"Обмен мнениями был продуктивным и позволил определить направления для дальнейшей проработки в преддверии предстоящего взаимодействия США с Россией", - написал представитель президента США Дональда Трампа. При этом он не уточнил, будут ли переговоры продолжены 10 октября, как планировалось ранее.

Помимо Уиткоффа в переговорах участвовали зять Трампа и неофициальный посредник в переговорах Джаред Кушнер, а также представители Совета национальной безопасности и министерства финансов США. Кроме того, США пригласили советников по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направили в Майами руководителей своих аппаратов, отмечает AFP.

СМИ: Переговоры завершились досрочно

Старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на свои источники написал, что второго дня переговоров в Майами не будет, они завершились раньше запланированного. В первый день переговоров 9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

В свою очередь Reuters со ссылкой на информированный источник пишет, что США, Украина и европейцы еще до наступления зимы намерены представить России совместное предложение по прекращению войны в Украине.

Этот план в течение шести часов обсуждали в Майами, сообщил собеседник агентства, знакомый с ходом дискуссии. Среди прочего речь шла о пакете мер на послевоенный период, включающий гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы, а также план экономического восстановления Украины и возможное вступление Украины в ЕС. Обсуждались и "некоторые идеи" по территориальным вопросам, указывается далее.