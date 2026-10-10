Немецкие хирурги вживили 80-летней немке чип в сетчатку глаза. Уникальная операция в Университетской клинике Любека - одна из первых в мире, передает NDR. Пациентка Гизела Зудхоп страдает возрастной макулярной дегенерацией, из-за которой утратила возможность нормально читать, писать и распознавать лица.

Чип размером 2х2 мм устанавили под сетчатку в области погибших светочувствительных клеток. При помощи специальных очков он получает изображение окружающего мира и передает сигналы в мозг. Теперь 80-летней пациентке предстоит реабилитация и обучение новой технологии.

Ее болезнь ранее считалась неизлечимой - это одна из главных причин тяжелых проблем со зрением. По оценкам немецких офтальмологов, в Германии она затрагивает около 7 млн человек, из них примерно 480 тысяч - на поздней стадии, - пишет Deutsche Welle.

Технологию разработала международная группа ученых. Клинические испытания показали, что через год после имплантации у пациентов заметно улучшалась острота зрения. Операцию в Любеке провели спустя несколько недель после одобрения технологии в Европе.