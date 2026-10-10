Брюссель готовит очередной пакет санкций - в том числе и с учетом инцидентов в странах ЕС.

Евросоюз готовит рекордное расширение санкций против России. В санкционные списки ЕС планируется добавить 1646 человек и организаций. Это станет крупнейшим единовременным расширением ограничительных мер ЕС за все время полномасштабной войны РФ против Украины. Однако по данным источников DW в дипломатических кругах, новых громких имен российских олигархов в списках не ожидается.

При этом дополнительных секторальных ограничений для российской экономики решение не предусматривает. Два новых списка должны официально утвердить 12 октября в Люксембурге. Сейчас под санкциями за нарушение территориальной целостности Украины числятся около 3000 фигурантов. Отдельно ЕС готовит санкции в ответ на российские гибридные атаки в Европе. По словам европейских дипломатов, в списках могут оказаться известные российские пропагандисты и СМИ.