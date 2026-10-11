Коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила в ударе по аэропорту Эр-Рияда поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в соседнем Йемене. Обозреватели единодушны: это самое смертоносное нападение на арабскую страну Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана.

12 человек погибли и более 300 получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии, сообщили в воскресенье утром саудовские власти.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила в ударе по аэропорту Эр-Рияда поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в соседнем Йемене. Обозреватели единодушны: это самое смертоносное нападение на арабскую страну Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана. Саудовская Аравия в начала конфликта в Йемене поддерживает правительственные войска.

В субботу ракета попала в комплекс международного аэропорта имени короля Халида, в котором расположены терминалы 3 и 4 для внутренних рейсов, сообщил местный чиновник. В заявлении Саудовской Аравии говорится, что среди погибших: 4 граждан Саудовской Аравии, а также двое граждан Бангладеш, палестинец, гражданин США, египтянин, иорданец, сириец и суданец. Сообщается, что раненые находятся на лечении в нескольких больницах.

В субботу управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что работа аэропорта приостановлена, по меньшей мере до 21 часа воскресенья, согласно платформе отслеживания полетов Flightradar 24. По данным сервиса, все рейсы в Эр‑Рияд были либо перенаправлены, либо отменены.

Нападение произошло спустя два дня ударов по аэропорту Эр‑Рияда, ответственность за которые взяли на себя хуситы. Тогда погибли три человека.

Несколько очевидцев заявили, что в субботу людей из международного аэропорта короля Халида выводили, а администрация призвала пассажиров проверять статус своих рейсов. Один из очевидцев рассказал, что услышал взрыв, ожидая посадки, другой сообщил, что видел взрыв, в результате которого были ранены люди.

«Я был у выхода 403 в терминале внутренних линий, - говорит один из свидетелей. - Я видел, как попали по выходу 401, я видел раненых прямо перед собой. Все бросились бежать».

Посольства США, Канады, Германии и Испании в Саудовской Аравии попросили граждан временно воздержаться от поездок в аэропорт после сообщений об атаке.

Авиакомпания Kuwait Airways сообщила, что отменила два рейса в саудовскую столицу и из неё, сославшись на «ситуацию в сфере безопасности».

«Kuwait Airways сообщает, что рейсы KU775 из Кувейта в Эр‑Рияд и KU776 из Эр‑Рияда в Кувейт сегодня, в субботу, 10 октября 2026 года, отменены из‑за закрытия аэропорта в связи с ситуацией в сфере безопасности», — говорится в размещённом в интернете заявлении.

Ряд авиакомпаний, включая Air India, FlyDubai, Lufthansa Group и Pakistan International Airlines, приостановили полёты в саудовские аэропорты и из них после нападения в четверг. Хуситы предупредили международные авиакомпании о возможных последствиях, если они продолжат выполнять рейсы в саудовском воздушном пространстве.

Аэропорты, нефтяные объекты и танкеры Саудовской Аравии регулярно становятся целью атак хуситов на фоне продолжающейся эскалации боевых действий в Йемене между повстанцами и поддерживаемыми Эр‑Риядом правительственными силами.