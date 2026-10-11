Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А что, симпатичная - у Белого дома новый пресс-секретарь 1 321

В мире
Дата публикации: 11.10.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Трамп и Кэти Захария

Президент США Дональд Трамп назначил новым пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию, которая до этого работала старшим советником по коммуникациям в компании Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью Truth Social. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского лидера.

О назначении Трамп объявил 9 октября в собственной социальной сети Truth Social. Он высоко оценил профессиональные качества Захарии и особо подчеркнул ее многолетнюю поддержку своего политического движения.

«У нее безупречная репутация сторонницы нашего движения. С самого начала она была преданной и блестящей соратницей. Кроме того, Кэти - убежденная сторонница MAGA», - написал президент.

Трамп выразил уверенность, что новый пресс-секретарь сможет успешно взаимодействовать с журналистами, американским обществом и администрацией Белого дома.

Кто такая Кэти Захария

Кэти Захария - американский юрист и политический комментатор, уроженка Калифорнии. Она окончила Университет Пеппердайна, где также получила юридическое образование.

До назначения в Белый дом Захария работала в компании Trump Media & Technology Group, а ранее занимала должность заместителя помощника министра по связям с общественностью и пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности США.

В этом ведомстве она работала в период, когда его возглавляла Кристи Ноэм, покинувшая министерский пост в марте 2026 года.

Захария также известна выступлениями на американском телевидении. Она регулярно комментировала политические события на Fox News и Newsmax, а во время президентских кампаний Трампа участвовала в работе его команды, в том числе в ключевых колеблющихся штатах.

Комментируя свое назначение, Захария назвала возможность работать на президента и американский народ «честью всей жизни».

Она пообещала рассказывать обществу о результатах деятельности администрации и выразила готовность сотрудничать с журналистами Белого дома и представителями СМИ по всей стране.

На новом посту Захария сменит Кэролайн Левитт, которая покинула администрацию в конце августа 2026 года.

Левитт стала пресс-секретарем Белого дома в январе 2025 года, когда ей было 27 лет. Она оказалась самым молодым человеком в истории США, занявшим эту должность.

В августе Трамп сообщил, что Левитт решила оставить работу, чтобы проводить больше времени с семьей и двумя маленькими детьми. При этом президент называл ее одной из своих самых доверенных помощниц.

После ухода из Белого дома Левитт решила продолжить карьеру в СМИ. С 1 ноября она должна начать работать политическим комментатором на телеканале Fox News.

×
#президент #белый дом #журналистика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Туск
Изображение к статье: наводнение в Непале Иконка видео
Изображение к статье: Трамп и Путин
Изображение к статье: Война

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лев XIV
В мире
Изображение к статье: ПТицы
В мире животных
Изображение к статье: автомобили
Техно
Изображение к статье: Авария туристического автобуса в Турции
ЧП и криминал
Изображение к статье: МИД Латвии
В мире
Изображение к статье: сломанная скамья
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лев XIV
В мире
Изображение к статье: ПТицы
В мире животных
Изображение к статье: автомобили
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео