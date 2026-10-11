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МИД: зарегистрированные в Непале латвийцы не пострадали в наводнении 0 249

В мире
Дата публикации: 11.10.2026
LETA
Изображение к статье: МИД Латвии

Находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности, сообщило Министерство иностранных дел после произошедшего в воскресенье мощного наводнения в центральном Непале.

Как пишет в "Twitter" министр иностранных дел Байба Браже, сотрудники внешнеполитического ведомства с раннего утра обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале, в том числе в составе туристической группы агентства "Impro".

"На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение", - подчеркнула Браже.

Как уже сообщал BB.lv, в центральной части Непала в воскресенье произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов и причинило ущерб инфраструктуре, в том числе дорогам, мостам и другим сооружениям.

Государственное агентство по снижению рисков стихийных бедствий Непала сообщило, что пять человек считаются пропавшими без вести.

Наводнение на реке Будхи-Гандаки было вызвано оползнем, в результате которого резко поднялся уровень воды. В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как потоки воды смывают населенные пункты и мосты.

В результате селевого потока, обрушившегося на Непал и Тибет в конце августа, погибло около 1450 человек, а более 4500 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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#катастрофа #туризм #МИД #безопасность #Непал #наводнение #стихийное бедствие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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