Находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности, сообщило Министерство иностранных дел после произошедшего в воскресенье мощного наводнения в центральном Непале.

Как пишет в "Twitter" министр иностранных дел Байба Браже, сотрудники внешнеполитического ведомства с раннего утра обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале, в том числе в составе туристической группы агентства "Impro".

"На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение", - подчеркнула Браже.

Как уже сообщал BB.lv, в центральной части Непала в воскресенье произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов и причинило ущерб инфраструктуре, в том числе дорогам, мостам и другим сооружениям.

Государственное агентство по снижению рисков стихийных бедствий Непала сообщило, что пять человек считаются пропавшими без вести.

Наводнение на реке Будхи-Гандаки было вызвано оползнем, в результате которого резко поднялся уровень воды. В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как потоки воды смывают населенные пункты и мосты.

В результате селевого потока, обрушившегося на Непал и Тибет в конце августа, погибло около 1450 человек, а более 4500 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.