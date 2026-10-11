Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никто не протянул руку: жена вице-президента США едва не упала с младенцем на трапе вертолёта 0 215

В мире
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уша Вэнс

Супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс едва не упала, спускаясь по трапу президентского вертолёта Marine Two с новорождённым сыном на груди. Инцидент произошёл 5 октября на объединённой базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда семья готовилась отправиться на Аляску.

На видеозаписи видно, как Уша оступилась на одной из нижних ступенек, потеряла равновесие, но успела ухватиться за перила. Её маленький сын Алек находился в специальной переноске. К счастью, оба не пострадали.

Особое возмущение пользователей социальных сетей вызвало поведение находившихся рядом военнослужащих: на кадрах они остаются на своих местах и не пытаются помочь женщине. Сам Джей Ди Вэнс спускался следом с четырёхлетней дочерью на руках и, судя по видеозаписи, не заметил произошедшего. Причины, по которым никто не вмешался, неизвестны.

×
#США #безопасность #социальные сети #семья #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: МИД Латвии
Изображение к статье: Гитлер Муссолини Симеон Флорес
Изображение к статье: аэропорт Эр-Рийяда
Изображение к статье: Туск

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Аукцион
Культура &
Изображение к статье: летучие мыши
ЧП и криминал
Изображение к статье: J.P. Morgan
Бизнес
Изображение к статье: Филипп Раевский
Политика
1
Изображение к статье: протест учителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги ЕС и США
В мире
3
Изображение к статье: Аукцион
Культура &
Изображение к статье: летучие мыши
ЧП и криминал
Изображение к статье: J.P. Morgan
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео