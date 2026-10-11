Супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс едва не упала, спускаясь по трапу президентского вертолёта Marine Two с новорождённым сыном на груди. Инцидент произошёл 5 октября на объединённой базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда семья готовилась отправиться на Аляску.

На видеозаписи видно, как Уша оступилась на одной из нижних ступенек, потеряла равновесие, но успела ухватиться за перила. Её маленький сын Алек находился в специальной переноске. К счастью, оба не пострадали.

Особое возмущение пользователей социальных сетей вызвало поведение находившихся рядом военнослужащих: на кадрах они остаются на своих местах и не пытаются помочь женщине. Сам Джей Ди Вэнс спускался следом с четырёхлетней дочерью на руках и, судя по видеозаписи, не заметил произошедшего. Причины, по которым никто не вмешался, неизвестны.