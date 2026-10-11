Потеря разведданных от США не станет чем-то катастрофическим. Об этом в эфире Radio NV заявил Константин Криволап, аналитик и авиаэксперт, оценивая риск в случае, если президент США Дональд Трамп ограничит доступ Украины к американским разведданным.

Он напомнил, что в марте 2025 года Украине на две недели уже перекрывали доступ к разведданным, и тогда это стало "шоком".

"С того момента мы поняли, с помощью каких источников диверсифицировать эту ситуацию, если она возникнет. А мы хорошо понимали, что она может возникнуть", – подчеркнул эксперт.

Какие разведданные предоставляли США

Авиаэксперт отметил, что разведданные, которые Украина получает от США, касаются нескольких направлений. В частности, это предупреждения о ракетных атаках:

"У нас нет инструментария для того, чтобы быстро понять, откуда по нам выпустили ракету, что это за ракета и куда она летит. Эту информацию нам предоставляют американцы".

Также данные касаются украинских ударов на большие расстояния.

"Это и понимание маршрута, и расположение российской ПВО. И понимание того, что удалось сделать во время удара, и последствия этих ударов – для того, чтобы проводить анализ и прорабатывать оптимальные маршруты", – пояснил эксперт.

Также это касается оперативной обстановки на фронте. "Это все боевые действия на фронте, как они отображаются из космоса. И все спутниковые снимки в режиме реального времени, то есть с учетом скорости получения и качества этих изображений. Это тоже может быть ограничением", – отметил Криволап.

Украине может помочь Европа

Криволап считает, что угрозы отключения от этих разведданных становятся инструментом давления на решения, которые Украина принимает в отношении ударов по России. В связи с этим аналитик отметил, что помочь Украине могут европейцы.

"Большой объем этих данных нам может предоставлять Европа, особенно Франция и Великобритания. Эти разведывательные службы давно начали разрабатывать различные механизмы для того, чтобы продублировать и диверсифицировать эту ситуацию", – подчеркнул аналитик, цитирует агентство УНИАН.

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