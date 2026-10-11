Президент США Трамп заявил, что РФ и Украина согласились на энергетическое перемирие. Этого требовал Зеленский в обмен на прекращение ударов по российские НПЗ, которого стремились добиться американские власти.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье, 11 октября, на своей странице в соцсети Truth Social.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной вводится "энергетическое перемирие". Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!" - написал Трамп.

Публикация главы Белого дома последовала через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз назвал энергетическое перемирие условием прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. По сообщениям СМИ, ранее американская сторона неоднократно требовала от Украины остановить атаки на энергетику РФ в одностороннем порядке, в том числе угрожая в противном случае прекращением доступа к разведданным.

Зеленский: Ожидаем детали от США

Президент Украины сообщил, что обсудил заявленное Трампом энергетическое перемирие с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александером Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте. "Украина поддерживает прекращение огня и важно, чтобы в России поддержали. Ожидаем детали от американской стороны", - отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил журналисту американского новостного портала Axios Бараку Равиду, что энергетическое перемирие стало для него новостью. "Но если россияне согласны на энергетическое перемирие, то Украина тоже согласна. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным - пожалуйста, скажите нам, когда начнется перемирие, - мы готовы и примем его", - приводит Равид слова Зеленского на своей странице в соцсети X.

Также о том, что украинские власти пока не знают об энергетическом перемирии с Россией, со ссылкой на местного высокопоставленного чиновника сообщил главный репортер британской газеты Financial Times в Украине Кристофер Миллер на своей странице в X.

Трамп делал аналогичное заявление в сентябре

В середине сентября президент США уже сообщал, что Россия и Украина договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Однако после этого атаки продолжились с обеих сторон.

Более того, по данным Axios, Трамп 9 октября пошел на соглашение с РФ по поставке российского дизельного топлива на американский и другие рынки после того, как Зеленский проигнорировал ряд его просьб о прекращении ударов по российским НПЗ. Украинский лидер предлагал остановить такие атаки в обмен на прекращение ударов РФ по энергетике страны, однако Трамп, как утверждается, не считал эти действия равноценными.