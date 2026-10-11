Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о "масштабной" сделке по закупке дизельного топлива у России. Как пишет The Atlantic, рядовым американцам эта сделка не принесет практически никакой пользы и не приведет к снижению цен на дизельное топливо. При этом она чревата огромными последствиями для других сторон.

"Для Владимира Путина эта сделка – потенциальное спасение. Для разоренной войной Украины – это самое возмутительное и бессердечное предательство со стороны Трампа на сегодняшний день. Окружению Трампа сделка сулит возможности для коррупции с многомиллиардными оборотами", - отмечает издание.

Как пишет The Atlantic, рейтинги американского президента стремительно падают, и ему нужен предвыборный трюк, способный сработать в последний момент. Поэтому он видит в ударах по российской энергетической инфраструктуре угрозу для надежд республиканцев на промежуточных выборах, говорится в статье.

Почему дизельное соглашение с РФ не имеет смысла

США являются одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров дизельного топлива. Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) выпускают около 5,2 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки. Потребление дизеля в США составляет примерно 3,7 миллиона баррелей в день.

При этом сделка Трампа с Россией охватывает обем в 2,25 миллиона баррелей – это эквивалент примерно 16 часов потребления в США, 10 часов добычи в США или 14 дней импорта из Канады.

Кремль заманивает окружение Трампа выгодными сделками

Так, на прошлой неделе газета The New York Times сообщила о возможной многомиллиардной нефтяной сделке в обмен на активы, принадлежащие российской компании "Лукойл", – сделка, которая принесла бы прямую выгоду одному из спонсоров Трампа и двум ближневосточным группам, имевшим деловые связи с зятем Трампа Джаредом Кушнером или семьей спецпредставителся президента США Стива Уиткоффа.

Однако у заманчивых российских схем есть подвох: российские энергетические активы не имеют большой ценности, если их регулярно уничтожают украинские беспилотники, отмечает издание:

"Это делает очевидным скрытый принцип "услуга за услугу", заложенный в эти выгодные сделки, предлагаемые семье и друзьям Трампа: если вы заставите Украину капитулировать, мы обеспечим вам несметное богатство".

Как подчеркивает The Atlantic, Путин пытается использовать в войне против Украины свой самый стратегически важный актив – слабость Трампа к коррупции.

"Предложенные Путиным Трампу 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива не окажут никакого реального влияния на мировые энергетические рынки или глобальные цены на дизель. Но принятие этого топлива приведет к краху санкционного режима, введенного США против России, и сделает Трампа союзником Путина в противодействии украинским ударам по российским объектам энергетики", - говорится в статье.

Кроме того, если Путину удастся склонить Трампа к тому, чтобы лишить Украину доступа к американским разведданным, он нанесет серьезный ущерб ее боеспособности.

Дизельная сделка Трампа - реакция в США

Вице-президент США во время первого срока Трампа Майк Пенс заявил, что соглашение нужно немедленно отменить. По его словам, оно является предательством наследия сенатора Линдси Грэма, который до последнего вздоха боролся за более жесткие санкции против РФ.

Также стало известно, что американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, направленный на запрет любых закупок российской нефти.