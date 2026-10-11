В Польше за неполную неделю произошло уже три нападения в учебных заведениях. Последний инцидент зафиксирован в Варшаве, где 21-летняя учащаяся ранила трех женщин. Ранее в результате нападений в двух других школах пострадали несколько человек, один из которых погиб. Полиция проводит масштабные проверки, однако пока не обнаружила доказательств того, что эти преступления связаны между собой.

В субботу, 10 октября, на территории школы для взрослых на улице Минской в Варшаве 21-летняя учащаяся напала на трех женщин — двух 17-летних девушек и 24-летнюю женщину. Об этом сообщил польский информационный канал TVP.Info.

Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, получила ножевое ранение и была доставлена в больницу. По информации медиков, ее жизни ничто не угрожает. Двум другим пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия.

Как сообщили правоохранительные органы, полицейские прибыли в учебное заведение всего через четыре минуты после получения вызова. К этому моменту один из сотрудников школы уже сумел обезвредить нападавшую. Подозреваемую задержали.

По предварительным данным, девушка не была знакома с пострадавшими, которые пришли в учебное заведение для подачи документов на обучение. Причины нападения пока остаются неизвестными.

Три нападения за несколько дней

Происшествие в Варшаве стало третьим подобным случаем в Польше менее чем за неделю.

В среду, 7 октября, 19-летний молодой человек совершил нападение в школе города Остроленка. В результате пострадали девять человек.

На следующий день, 8 октября, еще одно нападение произошло в начальной школе населенного пункта Лещидол-Новины в Мазовецком воеводстве. По данным полиции, 15-летний подросток напал на трех человек. Один из пострадавших, 37-летний сотрудник учебного заведения, скончался от полученных ранений.

Полиция проверила почти 50 тысяч школ

После серии нападений польские правоохранительные органы усилили меры безопасности в образовательных учреждениях.

В субботу, 10 октября, полиция сообщила о задержании 76 человек по всей стране и проведении проверок почти в 50 тысячах школ. Как передает агентство Associated Press, эти меры направлены на предотвращение новых случаев насилия.

При этом правоохранительные органы подчеркивают, что на данный момент не располагают доказательствами, которые указывали бы на координацию трех нападений.

Следователям предстоит установить мотивы каждого из преступлений и выяснить, существуют ли между ними какие-либо связи, пишет "Немецкая волна".