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У папы римского обнаружили новообразование в лёгком: понтифику предстоит операция 0 15

В мире
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лев XIV

Папе римскому Льву XIV предстоит хирургическая операция после обнаружения небольшого новообразования в одном из лёгких. Об этом 71-летний понтифик сообщил во время традиционной воскресной молитвы «Ангел Господень».

Операцию планируется провести уже на следующей неделе. Как сообщили в Ватикане, новообразование обнаружили во время планового медицинского обследования. После удаления ткани направят на исследование, которое должно установить его характер, передает нидерландская телерадиокомпания NOS.

По информации агентства Reuters, подобные образования в лёгких далеко не всегда представляют серьёзную опасность. Примерно в 5% случаев они оказываются злокачественными, тогда как большинство имеют доброкачественный характер. При этом до получения результатов обследования делать выводы о диагнозе понтифика преждевременно.

В Ватикане рассчитывают, что восстановление после операции займёт около недели. Других подробностей о состоянии здоровья Льва XIV пока не сообщается.

Следующая зарубежная поездка папы запланирована на 6–17 ноября. Предполагается, что понтифик посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Однако представитель Ватикана пока не уточнил, повлияет ли предстоящая операция на эти планы.

Таким образом, вопрос о том, насколько серьёзным оказалось обнаруженное новообразование и потребуется ли понтифику дальнейшее лечение, остаётся открытым.

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#здравоохранение #медицина #Ватикан #Папа Римский #диагностика #лечение #планы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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