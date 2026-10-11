Папе римскому Льву XIV предстоит хирургическая операция после обнаружения небольшого новообразования в одном из лёгких. Об этом 71-летний понтифик сообщил во время традиционной воскресной молитвы «Ангел Господень».

Операцию планируется провести уже на следующей неделе. Как сообщили в Ватикане, новообразование обнаружили во время планового медицинского обследования. После удаления ткани направят на исследование, которое должно установить его характер, передает нидерландская телерадиокомпания NOS.

По информации агентства Reuters, подобные образования в лёгких далеко не всегда представляют серьёзную опасность. Примерно в 5% случаев они оказываются злокачественными, тогда как большинство имеют доброкачественный характер. При этом до получения результатов обследования делать выводы о диагнозе понтифика преждевременно.

В Ватикане рассчитывают, что восстановление после операции займёт около недели. Других подробностей о состоянии здоровья Льва XIV пока не сообщается.

Следующая зарубежная поездка папы запланирована на 6–17 ноября. Предполагается, что понтифик посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Однако представитель Ватикана пока не уточнил, повлияет ли предстоящая операция на эти планы.

Таким образом, вопрос о том, насколько серьёзным оказалось обнаруженное новообразование и потребуется ли понтифику дальнейшее лечение, остаётся открытым.