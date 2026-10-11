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В Европарламенте заявили, что Европе больше нельзя полагаться на США 3 306

В мире
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги ЕС и США

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа больше не может полагаться на США как на надежного партнера. Такое мнение она высказала после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера Владимира Зеленского.

Немецкий евродепутат опубликовала соответствующее заявление в социальной сети X, раскритиковав призывы Трампа к отставке президента Украины.

"Если Трамп призывает Зеленского уйти в отставку, он однозначно становится на сторону убийцы", - написала Штрак-Циммерманн.

Она подчеркнула, что вопрос о руководстве Украиной должен решаться исключительно украинскими гражданами на свободных выборах, а не Белым домом или Кремлем. По ее словам, российский правитель Владимир Путин должен предстать перед Гаагским трибуналом, а его жертвы - получить необходимую поддержку.

Европейская законодательница также обвинила Трампа в ослаблении западных союзников и подрыве демократических институтов. Она отметила, что подобные действия американского президента вызывают недовольство и среди граждан США.

Штрак-Циммерманн призвала европейские страны придерживаться единого курса и продолжать поддержку Украины, несмотря на разногласия с Вашингтоном.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершить войну и заявил, что Украине "пора выбрать нового лидера". В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что решение о руководстве страной остается исключительно за украинским народом.

Заявления американского президента прозвучали на фоне его договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки, о которой Трамп сообщил 9 октября.

По данным Axios, решение заключить соглашение с Россией было принято после того, как Зеленский проигнорировал несколько просьб американской стороны прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Таким образом, заявления Трампа усилили разногласия между США и европейскими союзниками относительно подходов к завершению войны и дальнейшей поддержки Украины.

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#США #Украина #Европарламент #Дональд Трамп #энергетика #демократия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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