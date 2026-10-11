В непальском округе Горкха ранним утром в воскресенье, 11 октября, произошли внезапные и разрушительные наводнения, которые затронули также популярный среди иностранных туристов регион Манаслу и дорогу в долину Цум. Местные власти призывают людей покинуть берега реки Будхи-Гандаки и отправиться в более высокие и безопасные места.

О произошедшем утром в воскресенье начали сообщать несколько крупнейших СМИ Непала, в том числе «OnlineKhabar» и «Kantipur», а позже информацию подтвердило и «Reuters». Также в латышской группе Facebook “Kalnu grupa” люди предупреждают друг друга о случившемся минувшей ночью.

Изначально сообщалось, что человеческих жертв нет, однако по мере развития ситуации появилась информация о нескольких пропавших без вести. По первоначальной информации, наводнение началось около четырёх часов утра на территории муниципалитета Чумнубри в округе Горкха. «OnlineKhabar» сообщает, что местные должностные лица получили информацию о сильном наводнении около 4:35 утра.

Поток наводнения был полон грязи, камней и других наносов. Местные жители рассказали СМИ, что ранее не видели на реке Будхи-Гандаки наводнений такого масштаба.

Возможная причина — оползень перегородил реку

Точная причина катастрофы ещё выясняется, однако текущая версия связана с оползнем. Управление по снижению риска бедствий и их ликвидации Непала указывает, что в верховьях не зарегистрировано таких осадков, которые сами по себе могли бы объяснить столь стремительный приток воды.

Первоначальная информация указывает на то, что оползень мог перегородить Сьяр-Кхолу, то есть один из притоков Будхи-Гандаки. Когда образовавшаяся естественная запруда прорвалась, вниз по долине стремительно пошла огромная масса воды, грязи и камней.

«Kantipur» пишет, что возможный оползень произошёл между Локпой и Чумлингом — на территории, расположенной по пути в долину Цум. Местные жители также описали необычное поведение воды. «Kantipur» сообщает, что река несколько раз как будто перекрывалась и снова освобождалась. Отдельные жители рассказывали, что такой цикл повторился примерно шесть раз, каждый раз вызывая новую стремительную волну воды.

Это объясняет и предупреждения о том, что после первоначального потока наводнения опасность ещё не закончилась.

Смыты десятки домов

Данные о масштабах разрушений ещё собираются, поэтому цифры из разных источников немного различаются. «OnlineKhabar», ссылаясь на руководство местного самоуправления, сообщает, что в нескольких населённых пунктах — Саллери, Багаре и Гхаттикхоле — смыто более 35 домов.

«Kantipur» позже писал о первоначальной оценке — от 35 до 40 смытых домов в окрестностях Джагат-Багары, Саллери и Гхаттикхолы. В свою очередь, «Reuters», ссылаясь на официальную на тот момент информацию, сообщало примерно о дюжине смытых домов. Различия в цифрах объясняются тем, что пострадавший от катастрофы регион труднодоступен, а оценка ущерба ещё продолжается.

Несколько человек в спешке покинули свои дома и поднялись выше в горы. Один из жителей Джагата рассказал «OnlineKhabar», что людям остаётся лишь смотреть с более высокого места, как вода уносит их дома.

Смыто несколько мостов

Разрушения не ограничились только жилыми зданиями. Наводнение уничтожило несколько важных мостов. Среди них — подвесной мост между Ньякчетом и Сирдибасом, мост, соединявший Мачхикхолу с Керауджей, а также железобетонный мост в районе Соти.

Также смыт автодорожный мост между территориями Горкхи и Дхадинга, тем самым полностью прервав движение по этому сообщению. Пострадала и энергетическая инфраструктура. В районе Саллери наводнение затронуло проект гидроэлектростанции, находившийся на стадии строительства.

«Kantipur» сообщает, что также смыт лагерь проекта гидроэлектростанции Будхи-Гандаки мощностью 341 мегаватт. На другой стройплощадке 18 работников спаслись, вовремя получив предупреждение от местных жителей и поднявшись в более высокое место.

Дорога в долину Цум заблокирована

Эта катастрофа особенно важна для туристов, поскольку наводнение затронуло один из самых популярных треккинговых регионов Непала. Manaslu Conservation Area Project, или MCAP, сообщил, что повреждён треккинговый маршрут Манаслу.

«Kantipur» сообщает, что наводнение унесло часть тропы на участке от Яру-Багара до Джагата, а выше Локпы заблокирована дорога в долину Цум. Эта дорога используется для доступа как в долины Цум и Нубри, так и далее в регион Манаслу. В окрестностях работают гостиницы и ночлеги для треккинговых туристов.

Контрольный пункт Джагат, как сообщается, от наводнения не пострадал, и находившиеся там туристы, местные жители и сотрудники, по первоначальной информации, были в безопасности. Наводнение произошло как раз в разгар активного осеннего туристического сезона. Манаслу этой осенью особенно популярен — уже к середине сентября разрешения на восхождение на гору высотой 8163 метра получили 466 альпинистов из 39 команд. Это не включает всех треккинговых туристов, которые идут по маршрутам Manaslu Circuit или Tsum Valley, поэтому число иностранных путешественников в более широком регионе ещё больше.

Есть пропавшие без вести

В первые часы после катастрофы должностные лица Горкхи сообщали, что информации о погибших нет. Однако позже стало известно, что несколько человек недоступны. «OnlineKhabar», ссылаясь на государственное информационное агентство Непала RSS, сообщает, что без вести пропали четыре человека, находившиеся в загонах для скота в районе Унгилунг-Кхолы. Наводнение унесло четыре скотных укрытия, а также 15 яков и самок.

В свою очередь, в более свежей информации «Kantipur» уже упоминаются пять человек, с которыми невозможно связаться. Поэтому точное число пропавших ещё может измениться.

Людей спасают вертолётами

В пострадавшую от наводнения территорию направлены армия Непала, полиция и Вооружённая полиция. Из района Джагата на вертолёте спасены как минимум шесть человек. Спасательные и эвакуационные работы продолжаются, в том числе с использованием вертолётов, поскольку несколько мест после уничтожения мостов и троп стали труднодоступными по суше.

Службы здравоохранения провинции Гандаки привели в готовность группы быстрого реагирования и неотложной медицинской помощи. Больницы и медицинские пункты в Филиме, Саллери, Джагате и Мачхикхоле находятся на более высоких местах и, по первоначальной оценке, подвергаются меньшей угрозе.

Предупреждения распространены и значительно ниже по течению реки

Власти Непала подчёркивают, что риск не ограничивается только местом, где началось наводнение. Национальное управление по снижению риска бедствий и их ликвидации призвало соблюдать особую осторожность в районах Сирдибаса, Джагата, Яри, Татопани, Мачхикхолы, Соти, Архета и Аругхата.

Департамент гидрологии и метеорологии также разослал жителям на берегах Будхи-Гандаки предупреждающие SMS-сообщения. Полиция использовала у реки громкоговорители, призывая жителей не приближаться к берегу и при необходимости покидать опасные территории. Предупреждение было распространено даже дальше вниз по течению — до окрестностей реки Тришули.

Министр внутренних дел Непала Судан Гурунг также публично призвал жителей берегов Будхи-Гандаки немедленно отправляться в более безопасные места, особо назвав Сирдибас, Джагат, Саллери, Хорлабеши, Мачхикхолу, Соти, Архет и Аругхат.

«Reuters» сообщает, что предупреждения о необходимости соблюдать осторожность распространяются и на территории ниже по течению — в том числе на Танахун, Читван и оба округа Навалпараси.

В настоящее время самое важное то, что масштаб катастрофы ещё только оценивается. Число разрушений и информация о пропавших без вести могут измениться, однако власти советуют людям в районе Манаслу и долины Цум не полагаться на обычную доступность маршрутов и следовать указаниям местных спасательных служб.

Таким образом, распространяемое в социальных сетях предупреждение о внезапных наводнениях вблизи долины Цум и региона Манаслу — не просто слухи: событие подтверждают как местные непальские СМИ и должностные лица, так и международное информационное агентство «Reuters».