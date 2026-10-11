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В Польше проверяют данные о возможном покушении на Туска 2 287

В мире
Дата публикации: 11.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Туск
ФОТО: пресс-фото

Польские власти проверяют информацию о возможной подготовке покушения на премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. В Варшаве созвали экстренное совещание в центре по борьбе с терроризмом.

Полиция Польши получила информацию о возможной попытке убийства премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, сообщила в воскресенье, 11 октября, представительница министерства внутренних дел страны Каролина Галецка в социальной сети X.

"После получения польской полицией информации о возможной попытке убийства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша министр внутренних дел Марцин Кервиньский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк распорядились принять меры в связи с этим", - написала Галецка.

По ее словам, в тот же день должно состояться совещание в центре по борьбе с терроризмом Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Заявление представительницы МВД прозвучало на фоне повышенной готовности польских властей после целой серии случаев жестокого насилия в школах. Только 8 октября стало известно об очередном эпизоде - погиб школьный завхоз.

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#терроризм #полиция #Польша #безопасность #школы #покушение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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