Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов организовать выборы главы государства, если Россия согласится на полное прекращение огня сроком на два месяца.

Это заявление прозвучало на фоне усиливающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Украину избрать нового лидера.

Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина сможет провести президентские выборы, несмотря на продолжающуюся войну. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить как минимум 60 дней полного прекращения огня.

Об этом украинский президент заявил в воскресенье, 11 октября, в интервью программе This Week американского телеканала ABC, сообщает Deutsche Welle.

«Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы», — сказал Зеленский ведущему Джонатану Карлу.

При этом он подчеркнул, что решение о том, кто должен возглавлять Украину, принадлежит исключительно её гражданам.

«При всём уважении к президенту Трампу», именно украинцы должны выбирать своего лидера, отметил Зеленский.

Трамп потребовал от Украины нового президента

Заявление Зеленского последовало после резких высказываний Дональда Трампа, который 10 октября вновь подверг критике украинского президента.

По мнению главы Белого дома, Украине необходимо избрать другого лидера, способного договориться о прекращении войны.

«Он мог бы заключить множество сделок, но по какой-то причине он никогда этого не делал», — заявил Трамп, говоря о Зеленском.

Американский президент также выразил недовольство продолжающимися украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам Трампа, эти атаки влияют на мировые энергетические рынки и создают дополнительные проблемы, в том числе для американских фермеров из-за стоимости дизельного топлива.

Глава Белого дома утверждает, что ранее просил Киев прекратить удары по российским НПЗ, однако украинская сторона не выполнила эту просьбу.

«Он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру», — заявил Трамп.

Американский президент призвал Зеленского прекратить такие атаки.

Зеленский объяснил, почему США не могут остановить войну

В интервью ABC украинский лидер прокомментировал обвинения, звучащие со стороны Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.

По мнению Зеленского, проблема заключается в том, что Вашингтон пока не нашёл действенного способа заставить Владимира Путина прекратить войну.

«Потому что остановить Путина сложнее, чем давить на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать их с Украиной», — заявил президент Украины.

Таким образом, Зеленский отверг обвинения в том, что именно Киев препятствует мирному урегулированию.

Украина согласна прекратить удары по российским НПЗ, но при одном условии

Отдельно Зеленский ответил на требования Трампа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Украинский президент заявил, что Киев готов отказаться от подобных ударов, если Москва одновременно прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

«Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не желает этого делать. Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, любые договорённости о снижении интенсивности боевых действий должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями выполнения.

Возможны ли выборы во время войны?

Вопрос проведения президентских выборов в Украине остаётся предметом политических дискуссий как внутри страны, так и за её пределами.

В условиях действующего военного положения проведение президентских выборов запрещено украинским законодательством. Кроме того, организация голосования осложняется боевыми действиями, нахождением миллионов украинцев за границей и необходимостью обеспечить участие военнослужащих.

Поэтому даже при достижении временного перемирия для организации выборов потребовалось бы решить ряд правовых и организационных вопросов.

Предложение Зеленского о 60-дневном прекращении огня пока остаётся политическим заявлением. О согласии России на такую инициативу в приведённом материале не сообщается.

Таким образом, Зеленский фактически ответил на призыв Трампа сменить украинского президента встречным предложением: обеспечить два месяца полного прекращения огня, после чего дать гражданам Украины возможность самостоятельно определить, кто будет руководить страной.