Европейские власти опасаются, что предстоящие выборы в странах Евросоюза могут сопровождаться масштабной волной гибридных атак со стороны России. Под угрозой не только избирательные кампании, но и аэропорты, железные дороги, энергетические объекты и системы связи.

Как сообщает испанская газета El País, в Брюсселе уже обсуждают совместные ответные меры. Особое внимание уделяется восточному флангу НАТО, включая Латвию, Литву и Эстонию.

Европейский союз готовится к периоду повышенной нестабильности. В ближайшее время сразу в нескольких странах должны пройти важные выборы, и именно этот политический календарь вызывает тревогу у европейских чиновников и представителей спецслужб.

По информации El País, в Брюсселе считают, что Москва может воспользоваться избирательными кампаниями для усиления давления на европейские государства, ослабления поддержки Украины и проверки способности НАТО реагировать на провокации.

Речь идёт о так называемой гибридной войне — действиях, которые не обязательно сопровождаются открытым вооружённым столкновением, но способны причинить значительный ущерб государству.

К ним относятся кибератаки, диверсии, вмешательство в информационное пространство, распространение дезинформации, нарушения работы транспорта и энергетики, а также инциденты с беспилотниками.

Особенность таких операций заключается в том, что установить организаторов бывает сложно, а граница между случайным происшествием и преднамеренной атакой зачастую остаётся неочевидной.

Выборы становятся моментом особой уязвимости

Как отмечает El País, в течение ближайшего политического цикла выборы запланированы примерно в десяти европейских государствах.

Среди наиболее значимых стран называются Франция, Испания, Польша и Италия. В публикации также упоминаются Латвия, Эстония, Литва, Словакия, Чехия, Болгария, Словения и Греция.

Европейские чиновники опасаются, что избирательные кампании могут стать удобным моментом для проведения операций, направленных на дестабилизацию обстановки.

Причём речь не обязательно идёт о попытках непосредственно изменить результаты голосования.

По оценкам собеседников издания, более вероятным сценарием могут стать кибератаки или диверсии, которые нарушат привычную жизнь граждан, вызовут тревогу и усилят политические противоречия.

Например, перебои в работе транспорта, энергетических сетей или государственных информационных систем непосредственно перед выборами способны повлиять на общественные настроения, даже если сами процедуры голосования останутся защищёнными.

Один из высокопоставленных европейских чиновников предупредил журналистов, что государства, готовящиеся к выборам, могут стать особенно привлекательными целями для гибридных операций.

Почему в зоне риска оказались страны Балтии?

Латвия, Литва и Эстония занимают особое место в европейской системе безопасности.

Все три государства расположены на восточном фланге НАТО, поддерживают Украину и уделяют значительное внимание защите границ, критической инфраструктуры и информационного пространства.

Кроме того, регион уже сталкивался с инцидентами, связанными с беспилотниками, киберугрозами и попытками информационного воздействия.

По оценкам европейских источников, на которые ссылается El País, опасность гибридных операций возрастает для государств, расположенных ближе к России, Беларуси и Украине.

Для Латвии это означает необходимость учитывать не только традиционные военные угрозы, но и возможность нарушений в работе гражданской инфраструктуры.

Потенциальными объектами подобных действий могут стать транспортные узлы, энергетические системы, телекоммуникации и цифровые государственные услуги.

При этом важно подчеркнуть: публикация El País не содержит сведений о раскрытом конкретном плане нападения на Латвию. Речь идёт об оценке рисков и подготовке европейских государств к возможному ухудшению ситуации.

Франция уже готовится защищать выборы

Одной из стран, наиболее открыто предупреждающих об угрозе иностранного вмешательства, стала Франция.

Перед предстоящими президентскими выборами власти создали специальную структуру координации под руководством премьер-министра Себастьена Лекорню.

Её задача — оценивать угрозы и согласовывать действия государственных ведомств.

Париж также готовит дополнительные законодательные меры для защиты избирательного процесса.

Особое внимание уделяется цифровым манипуляциям, распространению ложной информации и попыткам влияния на общественное мнение через интернет.

Во Франции действует государственная служба VIGINUM, занимающаяся выявлением иностранного цифрового вмешательства. По данным El País, она уже обнаруживала информационные операции, которые французские власти связывают с Москвой.

Президент Эмманюэль Макрон также распорядился усилить подготовку к чрезвычайным ситуациям, затрагивающим транспорт, энергетику и телекоммуникации.

Польша предупреждает о провокациях с беспилотниками и ракетами

Особенно серьёзно к предполагаемой угрозе относятся в Польше.

Премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что, согласно оценкам европейской разведки, российские планы могут включать гибридные атаки с использованием беспилотников и ракет против государств, поддерживающих Украину.

По словам польского премьера, целью таких действий может быть проверка готовности союзников задействовать механизмы коллективной обороны НАТО.

Варшава также опасается попыток представить преднамеренные инциденты как технические ошибки или случайные нарушения воздушного пространства.

Польские власти уже усиливали меры защиты избирательных процессов.

В 2025 году государственное агентство NASK, занимающееся анализом цифровых угроз, выявляло информационные операции, содержание которых соответствовало российским пропагандистским нарративам.

Теперь польские службы безопасности рассматривают подобные угрозы в более широком контексте — наряду с диверсиями, кибератаками и нарушениями работы инфраструктуры.

Германия столкнулась с тревожными инцидентами

Германия также оказалась в центре внимания европейских служб безопасности.

В последние месяцы там фиксировались происшествия, связанные с беспилотниками и транспортной инфраструктурой.

Особую тревогу вызвали события вокруг аэропорта Лейпциг-Галле, имеющего важное значение для грузовых перевозок.

Европейские чиновники рассматривают подобные инциденты как пример угроз, способных затруднить логистику и поставки помощи Украине.

При этом обстоятельства каждого происшествия требуют отдельного расследования: подозрения в причастности российских структур нельзя автоматически считать установленным фактом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупреждал о возможности серьёзных гибридных атак.

По сведениям El País, в Брюсселе считают дальнейшие попытки давления весьма вероятными.

Италия сообщает о росте кибератак

Итальянские власти также усиливают подготовку к гибридным угрозам.

По данным El País, Министерство иностранных дел Италии подверглось масштабной кибератаке, ответственность за которую связывают с пророссийской хакерской группировкой NoName.

Подобные атаки ранее затрагивали государственные учреждения, транспорт, финансовый сектор, телекоммуникации и энергетику.

Начальник штаба сухопутных войск Италии генерал Кармине Мазьелло заявил, что количество кибератак в стране выросло на 40%.

Министр обороны Гвидо Крозетто выступает за более активную подготовку вооружённых сил к противодействию гибридным операциям.

Итальянское правительство представило законопроект, направленный на адаптацию армии к новым угрозам. Его предполагается принять в 2027 году.

У Европы обнаружились слабые места

Одной из наиболее серьёзных проблем остаётся недостаточная согласованность национальных систем безопасности.

El País ознакомилась с конфиденциальным документом о подготовке европейской обороны, в котором перечисляются уязвимости государств Евросоюза.

Среди них — нехватка специалистов, несовместимость отдельных технических систем, зависимость от зарубежных технологий и отсутствие единой защищённой европейской облачной инфраструктуры для оборонных нужд.

Особую тревогу вызывают возможности противодействия кибератакам, радиоэлектронной борьбе, а также угрозам, связанным с искусственным интеллектом и новыми технологиями.

Проблема заключается в том, что отдельные государства способны достаточно эффективно защищать собственные системы, но не всегда могут быстро объединить усилия в случае масштабной трансграничной атаки.

Именно поэтому в Брюсселе обсуждают создание более согласованных механизмов реагирования.

Как Евросоюз собирается отвечать?

Европейские дипломаты рассматривают несколько вариантов совместных действий.

Среди них — экстренные встречи глав государств и правительств, дополнительные санкции, направление специализированных групп реагирования и усиление защиты критической инфраструктуры.

Также обсуждается возможность более оперативного перемещения военных подразделений и оборудования внутри Европы в случае серьёзного кризиса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее объявила о подготовке новых механизмов кризисного реагирования и общеевропейской стратегии безопасности.

При этом создание полноценного Совета безопасности Евросоюза пока остаётся предметом обсуждения.

Вопрос о военном ответе значительно сложнее.

Если нападение на государство НАТО будет признано вооружённым нападением, союзники могут рассматривать применение статьи 5 Североатлантического договора.

Однако многие гибридные операции находятся ниже порога открытого военного конфликта.

Именно такие ситуации представляют особую проблему: государство может понести серьёзный ущерб, но основания для коллективного военного ответа окажутся спорными.

По информации El País, европейские чиновники обсуждают способы реагирования на подобные действия, не допуская неконтролируемой эскалации.

Главный вопрос — выдержит ли Европа испытание?

По оценке собеседников испанского издания, возможное усиление гибридных операций направлено не только против отдельных государств.

Более широкая предполагаемая цель — проверить политическую сплочённость Евросоюза и способность НАТО принимать совместные решения.

Особенно чувствительным такой сценарий становится на фоне разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном относительно будущего американского военного присутствия в Европе.

Для стран Балтии это имеет непосредственное значение: безопасность региона во многом зависит от скорости и согласованности реакции союзников.

Европа готовится к ситуации, в которой серьёзный кризис может начаться не с открытого военного нападения, а с серии кибератак, диверсий, инцидентов с беспилотниками и информационных провокаций. Латвия и другие страны Балтии входят в число государств, которым необходимо учитывать такие риски особенно внимательно. Однако оценки европейских чиновников остаются предупреждением о возможных сценариях, а не свидетельством того, что конкретная атака уже готовится.