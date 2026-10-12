26 октября 2006 года китайская дизель-электрическая подводная лодка класса "Сун" всплыла примерно в пяти милях от американского авианосца USS Kitty Hawk вблизи японского острова Окинава. Военные США не обнаружили его до того момента, как подводная лодка появилась на поверхности. Инцидент привлек внимание к уязвимости авианосных ударных групп перед бесшумными дизель-электрическими подводными лодками, пишет 19FortyFive.

О происшествии СМИ стало известно 13 ноября 2006 года. Согласно приведенным данным, китайская подводная лодка находилась в пределах досягаемости своих торпед, хотя авианосец сопровождали около десятка военных кораблей, ударная подводная лодка и противолодочные вертолеты.

Как китайская подводная лодка обошла охрану авианосца

Подводная лодка класса "Сун" имела водоизмещение около 2200 тонн. Она приблизилась к американскому авианосцу USS Kitty Hawk, водоизмещение которого составляло примерно 80 тысяч тонн, а на борту находилось около 5000 моряков.

По опубликованным оценкам, китайская подводная лодка могла быть вооружена 18 самонаводящимися торпедами. Ее заметили только во время планового наблюдательного полета с авианосца, когда она уже находилась вблизи корабля.

Обстоятельства инцидента остались предметом дискуссий. Одни предполагали, что Китай намеренно продемонстрировал способность незаметно приближаться к американским авианосцам. Другие не исключали случайного сближения. Тихоокеанское командование США засекретило детали происшествия, а Пекин публично не объяснил своих действий.

Шведская подводная лодка ранее продемонстрировала аналогичные возможности

Еще до инцидента с USS Kitty Hawk ВМС США столкнулись с подобной проблемой во время учений с участием шведской подводной лодки "Готланд".

Подводная лодка водоизмещением около 1600 тонн во время учений, начавшихся в 2004 году, неоднократно проникала сквозь противолодочную оборону американской авианосной группы "Рональд Рейган" и имитировала торпедные атаки.

После этого американские военные арендовали шведскую подводную лодку вместе с экипажем для двухлетних противолодочных учений вблизи Сан-Диего. "Готланд" использовал воздушно-независимую силовую установку, которая позволяла ему длительное время оставаться под водой без необходимости регулярно всплывать для получения воздуха.

Как Китай развивал подводный флот

После подводных лодок класса "Сун" Китай начал вводить в эксплуатацию подводные лодки класса "Юань", которые сочетали дизель-электрическую силовую установку с технологиями воздухонезависимого плавания.

Тихие дизель-электрические подводные лодки представляют особую угрозу в прибрежных водах, где шумовая обстановка и особенности акустики могут затруднять их обнаружение. В то же время американские ВМС развивают средства противолодочной борьбы, в частности датчики и беспилотные системы.

Инцидент 2006 года продемонстрировал, что даже крупная авианосная ударная группа может столкнуться с трудностями при обнаружении бесшумной подводной лодки.

Что случилось с авианосцем USS Kitty Hawk

Авианосец USS Kitty Hawk был выведен из эксплуатации в 2009 году. В 2021 году ВМС США продали его компании "Интернэшнл Шипбрейкинг Лимитед" для утилизации за символическую сумму – один цент.

Попытки сохранить корабль в качестве музея не увенчались успехом. По приведенным оценкам, разборка его корпуса должна была длиться около 18 месяцев.