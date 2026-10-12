Россия не согласилась на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на 60 дней ради проведения президентских выборов. Как сообщило агентство Reuters 12 октября, в Кремле заявили, что Москва заинтересована не во временной паузе в боевых действиях, а в долгосрочном мирном соглашении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает предложение Владимира Зеленского о 60-дневном прекращении огня, которое позволило бы Украине организовать президентские выборы.

По сообщению Reuters, представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона добивается долгосрочного урегулирования войны, а не временного прекращения боевых действий.

Таким образом, инициатива Киева, призванная создать условия для голосования в военное время, пока не получила поддержки Москвы.

Зеленский предложил два месяца тишины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня сроком на 60 дней.

Как сообщали Reuters и Deutsche Welle 11 октября, украинский президент озвучил это предложение в интервью американскому телеканалу ABC.

По словам Зеленского, такой период необходим, чтобы обеспечить безопасность избирателей и организаторов голосования.

Предложение прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.

Однако украинские власти подчёркивают, что проведение выборов во время продолжающихся боевых действий связано с серьёзными юридическими и организационными трудностями.

Почему выборы не состоялись в 2024 году?

Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года в стране было введено военное положение, действие которого неоднократно продлевалось.

Как напоминает агентство Reuters, украинское законодательство запрещает проведение выборов в период военного положения. Россия при этом неоднократно требовала проведения голосования и ставила под сомнение легитимность Зеленского.

Пятилетний срок, на который Владимир Зеленский был избран президентом в 2019 году, истёк в мае 2024 года. Однако Конституция Украины предусматривает, что действующий президент продолжает исполнять полномочия до вступления в должность вновь избранного главы государства.

Главная проблема — безопасность голосования

Организация президентских выборов в условиях войны потребовала бы решения целого ряда вопросов.

Прежде всего необходимо обеспечить безопасность избирателей в населённых пунктах, находящихся под угрозой ракетных ударов и атак беспилотников.

Кроме того, остаётся проблема участия военнослужащих, находящихся на фронте, миллионов украинцев, выехавших за границу, и жителей территорий, находящихся под российской оккупацией.

В интервью ABC Зеленский подчеркнул, что проведение выборов во время войны чрезвычайно сложно и требует создания безопасных условий для голосования. Об этом 11 октября сообщило украинское издание «Украинская правда».

Даже временное прекращение огня не устранило бы автоматически все эти препятствия. Для проведения выборов потребовались бы соответствующие правовые решения и подготовка избирательной инфраструктуры.

Москва настаивает на долгосрочном соглашении

Как передало Reuters 12 октября, Дмитрий Песков заявил журналистам, что российское руководство неоднократно выступало против временного прекращения огня, настаивая на заключении долгосрочного мирного соглашения.

При этом позиции Москвы и Киева по условиям завершения войны остаются существенно различными.

Украина настаивает на гарантиях безопасности и недопустимости навязывания ей условий под военным давлением. Россия, в свою очередь, продолжает выдвигать собственные требования относительно будущего урегулирования.

Дополнительную неопределённость создаёт ситуация вокруг объявленного Дональдом Трампом прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По сообщению Reuters, заявление американского президента вызвало неожиданную реакцию Киева, а российская сторона не подтвердила существование такой договорённости.

Таким образом, предложение Зеленского о 60-дневном прекращении огня фактически связывает вопрос президентских выборов с необходимостью хотя бы временной остановки боевых действий.

Отказ Кремля означает, что договорённости о таком перемирии пока нет. А значит, вопрос о новых президентских выборах на Украине остаётся не только политическим, но и непосредственно связанным с ходом войны.