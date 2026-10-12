Европейский союз объявил о крупнейшем с начала полномасштабного вторжения России в Украину расширении санкционного списка. Под новые ограничения должны попасть 1646 физических и юридических лиц, причем значительная их часть связана с российской оборонной промышленностью, в том числе с производством баллистических ракет.

Европейский союз в понедельник, 12 октября, объявил о масштабном расширении персональных санкций против России. Новые ограничения затронут почти 1600 человек и организаций, преимущественно связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала это крупнейшим расширением санкционного списка с начала полномасштабной войны России против Украины.

«Это крупнейшее расширение нашего санкционного списка с момента начала Россией полномасштабной войны. Европа вновь демонстрирует единую позицию. Более половины включенных в список субъектов связаны с цепочкой производства баллистических ракет», — заявила Каллас.

В общей сложности под новые ограничения планируется включить 1646 физических и юридических лиц.

До этого в санкционном режиме ЕС, введенном в связи с нарушением территориальной целостности Украины, числилось около трех тысяч фигурантов. Таким образом, новое решение увеличит список более чем наполовину.

Основное внимание Евросоюз уделил не известным российским бизнесменам, а предприятиям и специалистам, обеспечивающим работу оборонной промышленности.

По информации Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, новых громких имен российских олигархов в перечне не ожидается. Основную часть списка составляют 1569 физических и юридических лиц, связанных преимущественно с военно-промышленным комплексом России. Среди них 743 человека и 826 организаций.

Как сообщает Reuters, более половины новых фигурантов участвуют в производственной цепочке баллистических ракет, включая ракеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

Ограничения затрагивают не только предприятия, непосредственно выпускающие ракеты, но и другие звенья производства. Речь идет о разработчиках ракетных систем, производителях двигателей и твердого ракетного топлива, поставщиках специализированных материалов и комплектующих.

В санкционный список также включены предприятия, связанные с производством беспилотников и обслуживанием подводных лодок.

Такой подход позволяет Евросоюзу распространять ограничения на организации и специалистов, участвующих в обеспечении российского военного производства, а не только на изготовителей готового вооружения.

Персональные санкции ЕС обычно предусматривают замораживание активов фигурантов на территории Евросоюза и запрет предоставлять им средства или экономические ресурсы. Для физических лиц также действуют ограничения на въезд и транзит через территорию ЕС.

Точный состав нового списка и применимые к отдельным фигурантам ограничения определяются соответствующими правовыми актами Евросоюза.