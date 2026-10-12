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Нам нужно просить Киев атаковать дата-центры в России - премьер Литвы 0 70

В мире
Дата публикации: 12.10.2026
BNS
Изображение к статье: Миндаугас Синкявичюс

Союзники Украины должны попросить президента Владимира Зеленского наносить больше ударов по дата-центрам в России, заявил в понедельник на Варшавском форуме по безопасности премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

«Я думаю, что мы должны попросить господина Зеленского нанести больше ударов по дата-центрам в России, и это, возможно, помогло бы», – сказал он, отвечая на вопрос о том, что Литва, Польша и другие союзники должны сделать для защиты выборов в своих странах от вмешательства.

В ходе панельной дискуссии о вызовах европейской безопасности в контексте глобальных изменений Синкявичюс побеседовал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«Никто не предложит нам, европейцам место за столом принятия решений только из вежливости. Чтобы там оказаться, Европа должна найти в себе больше силы, энергии и единства. Политические обязательства должны быстрее воплощаться в жизнь, а инвестиции в оборону – в новые оборонные возможности», – отметил Синкявичюс.

По его словам, стратегии и планы необходимы, но «они не сдерживают Россию».

«Оборонная промышленность наших стран все еще отстает от реальных производственных потребностей, поэтому мы должны искать способы ее стимулирования – через более активное взаимное сотрудничество, изучение опыта Украины и приобретение ее компетенций. Чем больше мы будем делать вместе – от обмена информацией, совместных закупок, совместного производства до совместных учений – тем лучше мы будем защищены», – отметил литовский премьер.

В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского союза, а к Норвегии в следующем году перейдет председательство в восьмерке Северных и Балтийских стран (NB8).

Премьеры согласились, что это «уникальная возможность укрепить решения по безопасности Северо-Балтийского региона, и договорились координировать действия».

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#выборы #Литва #Польша #Украина #Европа #безопасность #оборона #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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