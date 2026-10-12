НАТО готова не только отразить возможное нападение, но и лишить противника способности продолжать военные действия. С таким предупреждением выступил верховный главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич. При этом он подчеркнул, что война не является неизбежной, а главная задача НАТО — предотвратить её.
Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, генерал Алексус Гринкевич изложил стратегию альянса на саммите по безопасности в Варшаве. Его выступление было заранее анонсировано как представление «теории победы» над Россией, хотя во время самой речи генерал ни разу не назвал Россию по имени.
«Если кто-то окажется настолько глуп, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться»
Гринкевич предельно ясно описал последовательность действий НАТО в случае военного нападения.
«Мы остановим атаку противника, ослабим его, если он продолжит наступление, и в конечном итоге выведем из строя его оперативную боевую систему», — заявил генерал.
При этом он особо подчеркнул, что надеется никогда не столкнуться с необходимостью реализовывать такой сценарий.
По словам главнокомандующего, его выступление направлено прежде всего на сдерживание потенциального противника и укрепление уверенности союзников.
«В настоящий момент конфликт не является ни неизбежным, ни непосредственно предстоящим», — пояснил он.
Гринкевич несколько раз напомнил, что Североатлантический альянс представляет собой оборонительную организацию.
«Но если кто-то окажется настолько глуп, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться», — предупредил генерал.
НАТО впервые столь открыто говорит о стратегии победы
Публичное выступление высшего оперативного командующего альянса с объяснением стратегии ведения возможной войны — достаточно необычное событие.
Обычно подобные вопросы обсуждаются за закрытыми дверями военных штабов.
Однако на этот раз руководство НАТО решило открыто продемонстрировать готовность альянса к отражению возможной агрессии.
Выступление состоялось на фоне участившихся гибридных атак против государств — членов НАТО, причастность к которым подозревают у России.
Речь идёт, в частности, о диверсиях и других действиях, направленных на дестабилизацию обстановки и распространение паники.
Такие операции ставят НАТО перед сложным выбором: отвечать на провокации или проявлять сдержанность, чтобы не допустить перерастания отдельных инцидентов в полномасштабный конфликт.
В этом контексте выступление Гринкевича должно было продемонстрировать, что альянс располагает стратегией не только обороны, но и нанесения противнику поражения в случае нападения.
«Мы справимся»: генерал обратился к миллиарду жителей стран НАТО
Особое внимание американский военачальник уделил вопросу доверия к альянсу.
Во время общения с участниками саммита после выступления он заявил, что хочет прежде всего успокоить население стран НАТО.
«Я хочу показать всем миллиарду жителей государств НАТО: мы справимся», — сказал Гринкевич, использовав английское выражение we got this.
Ему также задали вопрос о том, какие угрозы заставляют его не спать по ночам.
Ответ генерала оказался весьма уверенным.
«Никакие. Моя работа — не давать спать по ночам другим», — заявил он.
Зеленскому пришлось услышать противоречивые сигналы
Однако выступление американского генерала прозвучало на фоне неоднозначных сигналов из Вашингтона.
На саммите в Варшаве присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Как отмечает NOS, всего за несколько дней до выступления Гринкевича стало известно о планах Соединённых Штатов начать импортировать российскую нефть и дизельное топливо.
Предполагается, что такие поставки должны способствовать снижению цен на американских автозаправочных станциях перед промежуточными выборами в ноябре.
Таким образом, с одной стороны, высшее военное руководство НАТО демонстрирует готовность противостоять возможной российской агрессии, а с другой — Вашингтон предпринимает шаги к расширению энергетической торговли с Россией.
Дополнительную напряжённость создают и заявления президента США Дональда Трампа.
По информации NOS, в минувшие выходные американский лидер вновь резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине необходим новый президент, способный заключить соглашение.
Кроме того, как утверждается в публикации, Трамп угрожал прекратить поставки вооружений Украине через механизмы НАТО.
Ранее президент США неоднократно допускал заявления, вызывавшие вопросы о степени американской приверженности Североатлантическому альянсу.
США не собираются отказываться от НАТО, заверил генерал
На фоне этих противоречий Гринкевич отдельно остановился на роли Соединённых Штатов в системе коллективной обороны.
Генерал, назначенный на свою должность при президенте Трампе, заверил союзников в неизменности американских обязательств.
«Ни у кого не должно быть причин ставить под сомнение приверженность Соединённых Штатов этому альянсу», — заявил он.
Это заявление стало одним из ключевых политических сигналов выступления.
Фактически американский главнокомандующий попытался одновременно решить две задачи: предупредить потенциального противника о последствиях нападения и убедить европейских союзников, что США остаются важнейшей опорой НАТО.
Сдерживание вместо войны
Несмотря на жёсткие формулировки, основная мысль выступления Гринкевича заключалась не в неизбежности военного столкновения, а в необходимости его предотвращения.
По замыслу руководства НАТО, потенциальный противник должен понимать, что нападение на альянс не принесёт ему военной победы.
При этом публичное объяснение стратегии призвано продемонстрировать решимость союзников и снизить риск ошибочных расчётов со стороны возможного агрессора.
Для Латвии и других стран Балтии эти заявления имеют особое значение. На фоне сохраняющейся напряжённости на восточных границах НАТО слова верховного главнокомандующего представляют собой прямое заверение в готовности альянса защищать своих членов. Однако между военными гарантиями и противоречивыми политическими сигналами Вашингтона по-прежнему остаётся заметное напряжение.
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