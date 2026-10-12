НАТО готова не только отразить возможное нападение, но и лишить противника способности продолжать военные действия. С таким предупреждением выступил верховный главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич. При этом он подчеркнул, что война не является неизбежной, а главная задача НАТО — предотвратить её.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, генерал Алексус Гринкевич изложил стратегию альянса на саммите по безопасности в Варшаве. Его выступление было заранее анонсировано как представление «теории победы» над Россией, хотя во время самой речи генерал ни разу не назвал Россию по имени.

«Если кто-то окажется настолько глуп, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться»

Гринкевич предельно ясно описал последовательность действий НАТО в случае военного нападения.

«Мы остановим атаку противника, ослабим его, если он продолжит наступление, и в конечном итоге выведем из строя его оперативную боевую систему», — заявил генерал.

При этом он особо подчеркнул, что надеется никогда не столкнуться с необходимостью реализовывать такой сценарий.

По словам главнокомандующего, его выступление направлено прежде всего на сдерживание потенциального противника и укрепление уверенности союзников.

«В настоящий момент конфликт не является ни неизбежным, ни непосредственно предстоящим», — пояснил он.

Гринкевич несколько раз напомнил, что Североатлантический альянс представляет собой оборонительную организацию.

«Но если кто-то окажется настолько глуп, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться», — предупредил генерал.

НАТО впервые столь открыто говорит о стратегии победы

Публичное выступление высшего оперативного командующего альянса с объяснением стратегии ведения возможной войны — достаточно необычное событие.

Обычно подобные вопросы обсуждаются за закрытыми дверями военных штабов.

Однако на этот раз руководство НАТО решило открыто продемонстрировать готовность альянса к отражению возможной агрессии.

Выступление состоялось на фоне участившихся гибридных атак против государств — членов НАТО, причастность к которым подозревают у России.

Речь идёт, в частности, о диверсиях и других действиях, направленных на дестабилизацию обстановки и распространение паники.

Такие операции ставят НАТО перед сложным выбором: отвечать на провокации или проявлять сдержанность, чтобы не допустить перерастания отдельных инцидентов в полномасштабный конфликт.

В этом контексте выступление Гринкевича должно было продемонстрировать, что альянс располагает стратегией не только обороны, но и нанесения противнику поражения в случае нападения.

«Мы справимся»: генерал обратился к миллиарду жителей стран НАТО

Особое внимание американский военачальник уделил вопросу доверия к альянсу.

Во время общения с участниками саммита после выступления он заявил, что хочет прежде всего успокоить население стран НАТО.

«Я хочу показать всем миллиарду жителей государств НАТО: мы справимся», — сказал Гринкевич, использовав английское выражение we got this.

Ему также задали вопрос о том, какие угрозы заставляют его не спать по ночам.

Ответ генерала оказался весьма уверенным.

«Никакие. Моя работа — не давать спать по ночам другим», — заявил он.

Зеленскому пришлось услышать противоречивые сигналы

Однако выступление американского генерала прозвучало на фоне неоднозначных сигналов из Вашингтона.

На саммите в Варшаве присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечает NOS, всего за несколько дней до выступления Гринкевича стало известно о планах Соединённых Штатов начать импортировать российскую нефть и дизельное топливо.

Предполагается, что такие поставки должны способствовать снижению цен на американских автозаправочных станциях перед промежуточными выборами в ноябре.

Таким образом, с одной стороны, высшее военное руководство НАТО демонстрирует готовность противостоять возможной российской агрессии, а с другой — Вашингтон предпринимает шаги к расширению энергетической торговли с Россией.

Дополнительную напряжённость создают и заявления президента США Дональда Трампа.

По информации NOS, в минувшие выходные американский лидер вновь резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине необходим новый президент, способный заключить соглашение.

Кроме того, как утверждается в публикации, Трамп угрожал прекратить поставки вооружений Украине через механизмы НАТО.

Ранее президент США неоднократно допускал заявления, вызывавшие вопросы о степени американской приверженности Североатлантическому альянсу.

США не собираются отказываться от НАТО, заверил генерал

На фоне этих противоречий Гринкевич отдельно остановился на роли Соединённых Штатов в системе коллективной обороны.

Генерал, назначенный на свою должность при президенте Трампе, заверил союзников в неизменности американских обязательств.

«Ни у кого не должно быть причин ставить под сомнение приверженность Соединённых Штатов этому альянсу», — заявил он.

Это заявление стало одним из ключевых политических сигналов выступления.

Фактически американский главнокомандующий попытался одновременно решить две задачи: предупредить потенциального противника о последствиях нападения и убедить европейских союзников, что США остаются важнейшей опорой НАТО.

Сдерживание вместо войны

Несмотря на жёсткие формулировки, основная мысль выступления Гринкевича заключалась не в неизбежности военного столкновения, а в необходимости его предотвращения.

По замыслу руководства НАТО, потенциальный противник должен понимать, что нападение на альянс не принесёт ему военной победы.

При этом публичное объяснение стратегии призвано продемонстрировать решимость союзников и снизить риск ошибочных расчётов со стороны возможного агрессора.

Для Латвии и других стран Балтии эти заявления имеют особое значение. На фоне сохраняющейся напряжённости на восточных границах НАТО слова верховного главнокомандующего представляют собой прямое заверение в готовности альянса защищать своих членов. Однако между военными гарантиями и противоречивыми политическими сигналами Вашингтона по-прежнему остаётся заметное напряжение.