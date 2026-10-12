Руководители европейских предприятий, выпускающих оружие и беспилотники для Украины, могут стать мишенями российских спецслужб.

По данным Financial Times, разведки сразу пяти европейских стран предупреждают об усилении угрозы заказных убийств и диверсий. Некоторые компании уже наняли дополнительную охрану, а спецслужбы фиксируют подозрительную слежку за потенциальными жертвами.

Россия, по оценкам европейских разведывательных служб, расширяет тайные операции на территории Европы, стремясь ослабить военную поддержку Украины. Одним из направлений этой деятельности может стать физическое устранение руководителей оборонных предприятий.

Об этом 11 октября сообщила британская газета Financial Times, побеседовавшая с представителями пяти европейских разведывательных ведомств. Информацию также распространили итальянское агентство ANSA и немецкая Deutsche Welle.

По словам источников издания, угрозы касаются не только крупнейших производителей вооружений, но и сравнительно небольших компаний, специализирующихся на беспилотниках, электронных компонентах и другой продукции, необходимой украинской армии.

Под угрозой не только заводы, но и люди

Европейские спецслужбы отмечают изменение характера предполагаемых российских операций.

Если прежде основное внимание уделялось диверсиям против объектов инфраструктуры, складов и производственных мощностей, то теперь, по оценкам разведки, возрастает опасность нападений непосредственно на сотрудников оборонной промышленности.

Особенно уязвимыми считаются руководители компаний, чья деятельность связана с поставками вооружений Украине.

Причём потенциальными целями могут оказаться не только известные предприниматели, но и руководители небольших технологических предприятий.

Для современной оборонной промышленности такие компании имеют особое значение: они разрабатывают беспилотники, программное обеспечение, системы связи и комплектующие, от которых зависит производство военной техники.

В результате даже нападение на одного ключевого специалиста способно нарушить работу предприятия или затормозить выполнение контрактов.

Спецслужбы предупреждают о новых методах

По информации Financial Times, предполагаемую координацию подобных операций европейские разведки связывают прежде всего с российским Главным разведывательным управлением — ГРУ.

Источники газеты утверждают, что российская военная разведка всё активнее использует связи с организованной преступностью.

При этом подготовка операций может распределяться между несколькими группами, действующими в разных странах.

Одни участники занимаются наблюдением за потенциальной целью, другие обеспечивают транспорт и логистику, третьи могут отвечать непосредственно за нападение.

Такая схема, по оценкам спецслужб, затрудняет расследование и позволяет организаторам скрывать свою причастность.

В разведывательном жаргоне операции по физическому устранению людей нередко называют «мокрой работой».

По сведениям издания, европейским службам безопасности уже удалось обнаружить и предотвратить отдельные предполагаемые заговоры.

В других случаях была выявлена подозрительная активность, включая наблюдение за руководителями предприятий возле их домов и рабочих мест.

Германия усиливает защиту оборонной промышленности

Особенно серьёзно к предупреждениям относятся в Германии, где расположены крупные предприятия оборонного комплекса.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) активизировало контакты с руководством и сотрудниками компаний отрасли.

Представители спецслужбы рекомендуют предприятиям пересматривать меры безопасности и при необходимости привлекать профессиональную частную охрану.

Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев о признаках подготовки насильственных действий против конкретных людей со стороны государственных или подконтрольных государству структур.

Он также обратил внимание на изменение методов предполагаемых операций, в частности на использование криминальных сетей.

Несколько руководителей оборонных предприятий рассказали Financial Times, что за последние шесть месяцев усилили личную охрану по рекомендации государственных служб безопасности.

Некоторые предприниматели пользуются дополнительной защитой постоянно, другие — преимущественно во время зарубежных поездок.

Предупреждение, которое уже звучало

Нынешние сообщения появились не на пустом месте. В 2024 году западные СМИ рассказали о предполагаемом российском плане убийства генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Компания занимает важное место в европейской оборонной промышленности и участвует в поставках вооружений и боеприпасов Украине.

По сообщениям западных источников, американские и немецкие спецслужбы обнаружили предполагаемую угрозу и приняли меры для её предотвращения. В январе 2025 года представители НАТО публично подтвердили сведения о сорванном плане покушения. Этот случай стал одним из наиболее известных примеров угроз в отношении руководителей европейских оборонных предприятий.

Теперь, судя по информации Financial Times, разведывательные службы опасаются, что подобные действия могут приобрести более систематический характер.

Цель — заставить компании отказаться от сотрудничества с Украиной

По оценке европейских разведок, предполагаемые операции преследуют не только непосредственные цели, связанные с причинением физического вреда. Не менее важным может быть психологическое давление.

Даже если нападение не состоится, сама угроза способна изменить поведение руководителей предприятий, заставить их ограничить поездки, усилить охрану или пересмотреть участие в проектах, связанных с Украиной. Для небольших компаний дополнительные расходы на безопасность могут оказаться особенно чувствительными.

Таким образом, по мнению собеседников Financial Times, запугивание предпринимателей может стать инструментом воздействия на европейскую оборонную промышленность.

На фоне продолжающейся войны в Украине такая тактика, если сообщения разведок подтвердятся, будет означать дальнейшее расширение противостояния за пределами непосредственной зоны боевых действий.