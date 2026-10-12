Вашингтон пересматривает военное присутствие в Европе, и привычные критерии безопасности неожиданно дополнились политическими вопросами.

Как сообщает французская газета Le Monde, Пентагон разослал союзникам по НАТО анкету, в которой интересовался, поддерживают ли они внешнеполитический курс Дональда Трампа. На фоне возможного сокращения американского контингента это вызвало тревогу в европейских столицах.

США начали масштабную переоценку своей военной роли в Европе. Сейчас на континенте находятся около 80 тысяч американских военнослужащих, и администрация Дональда Трампа рассматривает различные варианты их дальнейшего размещения.

Однако, как выяснили журналисты Le Monde, при обсуждении будущего американских баз Вашингтон обращает внимание не только на военные возможности союзников, но и на их политическую позицию.

Летом Пентагон направил государствам НАТО специальную анкету. Среди вопросов был и такой: поддерживала ли страна публично внешнеполитические приоритеты США, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке?

Подобный подход вызвал обеспокоенность европейских представителей, поскольку традиционно решения о размещении войск основываются прежде всего на стратегических и оборонных соображениях.

Кто оказался в особом списке Вашингтона?

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби начал отдельные консультации с представителями шести государств: Германии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции.

Первая встреча состоялась в норвежском Бергене в июне.

По информации Le Monde, американская сторона представила участников как союзников, которые быстро выполняют обязательства по увеличению оборонных расходов и готовы брать на себя больше ответственности за безопасность Европы.

Примечательно, что Франция, Великобритания и Италия, располагающие значительными вооружёнными силами, в эту группу приглашены не были.

Европейские эксперты опасаются, что создание отдельных переговорных форматов может ослабить единство НАТО.

Впрочем, само по себе участие в таких консультациях не означает, что перечисленные страны получат гарантии сохранения американских войск.

Что именно интересует Пентагон?

Как ранее сообщала Al Jazeera, получившая копию анкеты, американские военные интересовались не только оборонными расходами союзников.

Вашингтон также спрашивал, ограничивали ли европейские государства доступ американских военных к своим базам и воздушному пространству и готовы ли они пересмотреть подобные ограничения.

Особое значение эти вопросы приобрели после разногласий между США и рядом европейских стран из-за военных действий против Ирана.

Таким образом, анкета затрагивает как обязательства государств в рамках НАТО, так и их отношение к отдельным внешнеполитическим решениям американской администрации.

При этом представители США отвергают трактовку опроса как формальной проверки политической лояльности.

Решение ожидается в декабре

Согласно документам, изученным Reuters, Пентагон готовит несколько вариантов изменения американского военного присутствия в Европе.

Они предусматривают разные численность и расположение войск, сроки возможных изменений и финансовые затраты.

Предварительные предложения должны быть представлены министру обороны Питу Хегсету к 6 ноября, а завершение общего пересмотра намечено на декабрь.

Пока неизвестно, какие именно государства могут столкнуться с сокращением американского контингента и насколько масштабными окажутся изменения.

Что это означает для Латвии?

Для Латвии и других стран Балтии вопрос имеет особое значение. Американское военное присутствие в Европе остаётся одним из ключевых элементов сдерживания России и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

При этом Латвия не входит в число шести государств, приглашённых на отдельные консультации в Бергене.

Это не означает, что Вашингтон намерен сократить поддержку балтийских союзников. Однако изменение американской стратегии может затронуть всю систему оборонного планирования НАТО, включая регион Балтийского моря.

Главная интрига заключается в том, какое место политические разногласия займут при принятии окончательного решения. Если Вашингтон начнёт учитывать отношение союзников к внешней политике Трампа наряду с военными критериями, это может изменить сложившиеся принципы взаимодействия внутри Североатлантического альянса.