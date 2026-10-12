Россия вмешивалась в референдум 2016 года, на котором британцы проголосовали за выход из Европейского союза.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем, утверждая, что получил соответствующее подтверждение после вступления в должность. При этом британские власти подчёркивают: доказательств того, что вмешательство повлияло на результаты голосования, нет.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на интервью британского премьера подкасту The Rest is Politics, опубликованное 12 октября, Бёрнем рассказал, что после вступления в должность в июле заинтересовался вопросом российского вмешательства в исторический референдум о Brexit.

«Когда я пришёл на Даунинг-стрит, я задал вопрос: вмешивалась ли Россия в референдум 2016 года? И получил однозначный ответ: да, такое вмешательство было», — заявил глава правительства.

Что выяснило британское расследование

Вопрос о возможном российском вмешательстве в голосование по Brexit обсуждается в Великобритании уже много лет.

В 2020 году парламентский комитет сообщил, что не располагает достаточными основаниями для подтверждения российского вмешательства непосредственно в референдум. При этом парламентарии раскритиковали правивших тогда консерваторов за то, что власти не провели полноценного расследования возможного иностранного влияния.

Теперь Бёрнем утверждает, что после вступления в должность получил более определённую информацию.

Однако премьер-министр не представил общественности конкретных доказательств и не сообщил, какие именно действия России были выявлены британскими спецслужбами.

Более того, как сообщил телеканал Sky News, заместитель министра иностранных дел Великобритании Стивен Даути уточнил, что попытки российского вмешательства действительно предпринимались, однако, по оценке правительства, они не достигли успеха.

Сам Бёрнем также не утверждал, что действия Москвы определили исход голосования.

Премьер предупредил о влиянии России на Германию

В интервью Бёрнем затронул не только британский референдум, но и политическую ситуацию в других европейских государствах.

По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с ним заявил о связях правой евроскептической партии «Альтернатива для Германии» (AfD) с Россией.

Бёрнем передал слова канцлера следующим образом: партия «очевидно связана с Россией — по моему мнению, она получает финансирование».

При этом в опубликованном сообщении не приводятся документы, подтверждающие предполагаемое финансирование партии российской стороной. Речь идёт о словах, которые британский премьер приписывает немецкому канцлеру.

«Безусловно, существует дезинформация, исходящая из России и влияющая на немецкую политику», — заявил Бёрнем.

Он также выразил мнение, что Великобритания должна помогать избирателям Германии и Франции понимать, какое влияние на политические процессы могут оказывать внешние силы.

По словам премьера, часть политических инициатив в европейских странах продвигается при содействии государств, которые он назвал противниками Великобритании.

Лондон готовится к новому соглашению с Евросоюзом

Заявления о российском вмешательстве прозвучали на фоне намерения британского правительства пересмотреть отношения с Европейским союзом.

Вечером 12 октября Бёрнем должен выступить в парламенте и призвать депутатов рассмотреть возможность заключения нового соглашения с ЕС, предусматривающего более тесное сотрудничество.

Как говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, Бёрнем намерен подчеркнуть, что отказ от поиска новой договорённости с Брюсселем был бы проявлением политической недальновидности.

В правительстве считают необходимым признать последствия выхода из Евросоюза.

«Brexit принёс больше вреда, чем пользы, и нынешнее положение дел недостаточно хорошо для Великобритании», — говорится в изложении предстоящего выступления, распространённом канцелярией премьера.

Таким образом, британское руководство намерено поставить вопрос не только о возможном иностранном влиянии на решение десятилетней давности, но и о дальнейшей стратегии отношений страны с европейскими партнёрами.

Спустя десять лет вопрос остаётся открытым

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit проголосовали 51,9% участников голосования, против — 48,1%.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года.

Спустя десять лет после референдума заявления о российском вмешательстве вновь возвращают эту тему в центр британской политической дискуссии.

При этом необходимо различать три обстоятельства: попытки иностранного вмешательства, их возможное воздействие на общественное мнение и непосредственное влияние на итог голосования. Подтверждение первого не означает автоматического доказательства второго или третьего.

Заявление британского премьера вновь поднимает вопрос о том, что происходило за кулисами Brexit. Однако главный вопрос пока остаётся открытым: какие именно сведения позволили правительству сделать вывод о российском вмешательстве и будут ли они обнародованы? До появления таких доказательств утверждать, что Москва изменила исход референдума, оснований нет.