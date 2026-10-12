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Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики президента США 0 99

В мире
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп с советником

Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Владимира Зеленского в подрыве политики американского лидера и нанесении вреда американцам. Он написал об этом в соцсети X.

"Два дня назад он назвал президента слабым, а спустя несколько мгновений после объявления сделки с Россией нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам. Давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник", - заявил Брюзевиц. Он также призвал тех, кто поддерживает контакты с Зеленским, передать ему требование "прекратить подрывать позиции Трампа и вредить американскому народу своими действиями".

Брюзевиц занимается медиастратегией Трампа и является старшим советником его политического комитета Never Surrender.

Ранее Трамп призвал Украину сменить президента, заявив, что Зеленскому "пора выбрать нового лидера". Это произошло после объявления американским лидером договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Зеленский назвал решение Трампа в одностороннем порядке ослабить санкции против России и разрешить ей экспорт дизеля "несправедливым и нечестным". Трамп, как сообщил Financial Times, при этом требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

Министр финансов США Скотт Бессент ответил на критику европейцев в адрес дизельной сделки Дональда Трампа, назвав эти заявления "лицемерными".

В эфире Fox News Бессент указал, что европейцы закупают энергоресурсы у России, таким образом также финансируя военную машину Кремля.

"Европейцы с начала этой войны предоставили россиянам больше средств, чем украинцам, поскольку они не могут избавиться от российских энергоресурсов. У них была провальная энергетическая политика. Поэтому когда они говорят, что мы не можем рассчитывать на передышку в вопросе цен на дизельное топливо, это сплошное лицемерие", – заявил он.

Он также заявил, что Трамп "действует на благо американцев", и после заключения этой сделки вернется к завершению войны с Ираном.

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#Украина #санкции #санкции против России #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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