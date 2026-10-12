Администрация президента США Дональда Трампа, по данным Financial Times, оказывает давление на Киев, добиваясь прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Одним из возможных рычагов давления стала программа PURL, через которую Украина получает американское оружие за счет средств других стран НАТО. На этом фоне Евросоюз объявил о дополнительном финансировании украинских беспилотников и ракет.

Администрация Дональда Трампа угрожает приостановить программу поставок американского вооружения Украине, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает LETA со ссылкой на Deutsche Welle. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока нет.

Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных потребностей Украины»). Ее особенность заключается в том, что Украина получает вооружение из США, но оплачивают поставки другие государства НАТО. Таким образом, возможная блокировка программы затронула бы механизм военной помощи, в финансировании которого участвуют европейские союзники Киева.

По словам одного из собеседников Financial Times, американские представители активно связываются как с украинскими властями, так и с европейскими партнерами.

«Они звонят в Киев, они звонят всем [в Европе]», — рассказал чиновник, с которым также контактировал представитель Министерства обороны США.

Как утверждает источник издания, американские чиновники связывались и с Павлом Палисой — военным советником президента Украины Владимира Зеленского и бывшим командиром 93-й отдельной механизированной бригады.

В Белом доме отказались подтвердить или прокомментировать сведения о возможном блокировании программы.

Сообщения о давлении на Киев появились вскоре после заявления Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. 11 октября американский президент написал в социальной сети Truth Social, что стороны якобы договорились немедленно прекратить удары по энергетическим объектам.

«С этого момента в войне между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны согласились на это. Не нарушайте его!» — заявил Трамп.

Однако украинская сторона не подтвердила, что такая договоренность уже была окончательно согласована. Зеленский сначала сообщил журналисту Axios, что ему ничего не известно о достигнутом частичном перемирии. При этом он подчеркнул, что Украина готова поддержать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, если Россия согласится соблюдать аналогичные условия.

Позднее украинский президент заявил, что Киев ожидает дополнительных разъяснений от Вашингтона. По его словам, Вооруженные силы Украины уже получили соответствующие приказы, однако украинские власти хотят получить четкую информацию о содержании переговоров США с Россией и выполнении Москвой заявленных обязательств.

Один из высокопоставленных украинских чиновников, близких к Зеленскому, также сообщил Financial Times, что ему ничего не известно о согласованном энергетическом перемирии. Остается открытым и вопрос о возможности более широкого прекращения огня.

Представители Белого дома не ответили журналистам, готов ли Трамп поддержать предложение Зеленского добиться от России полного прекращения огня на 60 дней, чтобы Украина могла провести выборы.

На фоне неопределенности вокруг американской помощи Европейский союз намерен выделить Украине дополнительные средства на вооружение. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в середине октября Киев получит дополнительное финансирование для приобретения беспилотников и ракет. По ее словам, эти средства необходимы для укрепления украинской обороны и защиты воздушного пространства страны.

Вопрос поддержки Украины станет одной из основных тем заседания Европейского совета на этой неделе. Европейские лидеры намерены обсудить потребности Киева в финансировании на следующий год и возможности привлечения дополнительной международной помощи.

Кроме того, планируется открыть два новых тематических блока в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Фон дер Ляйен также поддержала призыв Зеленского к прекращению огня, которое позволило бы защитить энергетическую инфраструктуру Украины и России, а также мировые поставки продовольствия. Председатель Еврокомиссии предупредила, что война вступила в новую, еще более тяжелую фазу. По ее оценке, Россия, столкнувшись с трудностями на фронте, продолжает наносить удары по гражданским объектам далеко от линии боевых действий.

Таким образом, вокруг дальнейшей поддержки Украины складывается противоречивая ситуация: по данным СМИ, Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки американского оружия, оплачиваемого союзниками, тогда как Евросоюз готовит дополнительное финансирование украинской обороны.

При этом решение о блокировке PURL официально не объявлено, а сообщения о давлении со стороны США пока основаны на информации источников Financial Times.