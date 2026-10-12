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У демократов 91% шансов получить большинство в Палате представителей 0 169

В мире
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: трамп
ФОТО: пресс-фото

Платформа прогнозов Polymarket, где участники делают ставки на исход событий, оценивает шансы демократов на промежуточных выборах в США 3 ноября как очень высокие. Об этом было отмечено в публикации, посвященной предстоящему голосованию.

C Платформа прогнозов Polymarket, где участники делают ставки на исход событий, оценивает шансы демократов на промежуточных выборах в США 3 ноября как очень высокие. Об этом было отмечено в публикации, посвященной предстоящему голосованию.

По данным платформы на 11 октября (12:19), вероятность того, что демократы получат большинство в Палате представителей, составляла 91%, а в Сенате - 64%. Наиболее вероятный расклад после выборов выглядит так: в Палате представителей перевес демократов составит 234 места против 201, а в Сенате - 52 против 48.

На выборах 3 ноября американцы изберут также губернаторов: речь идет о 36 штатах и трех территориях. По оценке автора, заметно лучшие шансы и здесь у демократов, а у республиканцев проблемы даже в Техасе.

Автор публикации делает вывод, что в случае такого результата возможности президента Дональда Трампа окажутся серьезно ограниченными. По его мнению, из-за американской системы сдержек и противовесов принимать существенные решения на федеральном уровне станет крайне трудно. Политическая активность США и их способность влиять на мировые события, как считает автор, на пару лет снова снизятся. Он полагает, что нынешнее ослабление президента будет "значительно значительнее" обычного, поскольку потери республиканцев, как ожидается, станут беспрецедентно всесторонними.

Следует учитывать, что Polymarket - это не социологический опрос, а рынок ставок, и его показатели отражают ожидания участников, а не окончательный результат. Выборы пройдут 3 ноября: американцы переизберут всех членов Палаты представителей и треть Сената.

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#выборы #США #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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