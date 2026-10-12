Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина обвинила Россию в нарушении энергетического перемирия сразу после заявления Трампа 4 1945

В мире
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей Сибига

Андрей Сибига.

ФОТО: пресс-фото

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 спустя несколько часов после объявления президентом США Дональдом Трампом договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Киев обвиняет Москву в нарушении перемирия и подтверждает готовность отказаться от аналогичных ударов при условии взаимного соблюдения договоренности.

Россия нарушила объявленное энергетическое перемирие практически сразу после заявления президента США Дональда Трампа о достижении соответствующей договоренности между Москвой и Киевом. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как передает ЛЕТА со ссылкой на BBC, украинский министр написал в социальной сети X, что проинформировал своего немецкого коллегу Йоханна Вадефуля о новом российском ударе по энергетическому объекту в Харькове.

По словам Сибиги, целью атаки стала Харьковская ТЭЦ-5, а сам удар был нанесен спустя несколько часов после объявления предполагаемого соглашения.

«Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления», — заявил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему готова полностью прекратить удары по энергетическим объектам России, если Москва, со своей стороны, откажется от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее Дональд Трамп сообщил о якобы достигнутой между Россией и Украиной договоренности немедленно прекратить удары по энергетическим объектам. Однако российские власти пока не прокомментировали заявление американского президента и не подтвердили существование такого соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева соблюдать энергетическое перемирие, но при условии, что Россия прекратит собственные атаки.

Таким образом, несмотря на объявленную Трампом договоренность, ее фактическое вступление в силу остается под вопросом.

×
#Украина #Дональд Трамп #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Уша Вэнс
Изображение к статье: Флаги ЕС и США
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Лев XIV

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Королева цветов: как вырастить знаменитые английские розы в своем саду
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне американской военной техники
В мире
Изображение к статье: Мужчина и женщина в постели
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
Изображение к статье: Осенью волосы выпадают сильнее: что добавить в питание и уход, чтобы сохранить густоту
Люблю!
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
8
Изображение к статье: Королева цветов: как вырастить знаменитые английские розы в своем саду
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне американской военной техники
В мире
Изображение к статье: Мужчина и женщина в постели
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео