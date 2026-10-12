Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 спустя несколько часов после объявления президентом США Дональдом Трампом договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Киев обвиняет Москву в нарушении перемирия и подтверждает готовность отказаться от аналогичных ударов при условии взаимного соблюдения договоренности.

Россия нарушила объявленное энергетическое перемирие практически сразу после заявления президента США Дональда Трампа о достижении соответствующей договоренности между Москвой и Киевом. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как передает ЛЕТА со ссылкой на BBC, украинский министр написал в социальной сети X, что проинформировал своего немецкого коллегу Йоханна Вадефуля о новом российском ударе по энергетическому объекту в Харькове.

По словам Сибиги, целью атаки стала Харьковская ТЭЦ-5, а сам удар был нанесен спустя несколько часов после объявления предполагаемого соглашения.

«Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления», — заявил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему готова полностью прекратить удары по энергетическим объектам России, если Москва, со своей стороны, откажется от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее Дональд Трамп сообщил о якобы достигнутой между Россией и Украиной договоренности немедленно прекратить удары по энергетическим объектам. Однако российские власти пока не прокомментировали заявление американского президента и не подтвердили существование такого соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева соблюдать энергетическое перемирие, но при условии, что Россия прекратит собственные атаки.

Таким образом, несмотря на объявленную Трампом договоренность, ее фактическое вступление в силу остается под вопросом.