Отступление ледников в Альпах может изменить не только горные пейзажи, но и условия жизни людей. Из-за растущей нестабильности склонов в некоторых районах Европы в будущем может потребоваться перенос дорог, другой инфраструктуры и даже переселение жителей, предупреждает геолог Латвийского университета Кристап Ламстерс.

Таяние ледников и изменение устойчивости горных склонов способны создать серьезные проблемы для населенных пунктов и инфраструктуры в европейских Альпах. В отдельных районах может возникнуть необходимость переселять людей и переносить дороги или другие объекты. Об этом агентству ЛЕТА рассказал ассоциированный профессор Латвийского университета, геолог и исследователь ледников Кристап Ламстерс.

Поводом для обсуждения стали последствия разрушительных наводнений в Непале. Как сообщает Associated Press, в понедельник местные власти объявили о завершении поисково-спасательной операции после августовской катастрофы и переходе к восстановительным работам.

При этом угроза новых бедствий сохраняется. В воскресенье, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки вновь привели к эвакуации жителей и разрушению зданий.

По словам Ламстерса, подобные риски, связанные с изменениями ледников и горных склонов, актуальны не только для Гималаев, но и для Европы.

Согласно прогнозам, к концу нынешнего века значительная часть ледников Альп может исчезнуть. Насколько масштабными окажутся потери, будет зависеть от дальнейшего повышения температуры.

Проблема заключается не только в сокращении ледяного покрова. Потепление меняет процессы внутри ледников и горных пород, что может влиять на устойчивость склонов.

Талая вода проникает в трещины и способна достигать основания ледника, облегчая его скольжение. Одновременно таяние льда в трещинах горных пород может нарушать устойчивость склонов и создавать условия для обвалов и оползней.

Однако ученый предостерегает от упрощенных объяснений. Самого факта потепления недостаточно, чтобы установить причину конкретного оползня. Для этого необходимо изучать строение горного склона и анализировать результаты длительных наблюдений.

«Возможно, нам придется переносить инфраструктуру, переселять людей», — предупредил Ламстерс.

Особенно сложной такая задача может оказаться в узких альпийских долинах. Многие населенные пункты и дороги там расположены на ограниченных участках пригодной для строительства земли, поэтому найти безопасное альтернативное место бывает непросто.

Это не означает, что Альпы как горная система исчезнут. Однако по мере изменения климата могут меняться границы территорий, где безопасно строить, жить и передвигаться.

По мнению исследователя, даже при неблагоприятных прогнозах необходимо продолжать сокращать выбросы и готовиться к будущим изменениям. Чем медленнее будет происходить потепление, тем больше времени останется для адаптации.

«Это не означает, что нам ничего не нужно делать. Наоборот», — подчеркнул Ламстерс.

Таким образом, последствия таяния ледников могут выйти далеко за пределы природной среды и непосредственно затронуть жизнь горных населенных пунктов, транспортное сообщение и безопасность жителей.