Во Франции произошла необычная кибератака, жертвами которой стали сотни супермаркетов. Преступники взломали системы управления холодильным оборудованием и дистанционно включили нагрев вместо охлаждения.

Температура в некоторых установках, по сообщениям СМИ, достигала 50 градусов. В результате торговым сетям пришлось выбрасывать испорченные продукты, а ущерб может исчисляться миллионами евро.

Атака произошла в ночь с воскресенья на понедельник, 12 октября. Под удар попали магазины крупнейших французских торговых сетей Intermarché и Coopérative U. По информации агентства AFP, кибератака затронула от 150 до 200 магазинов Intermarché и менее 100 торговых точек сети U.

Французские СМИ также сообщили о возможных проблемах в супермаркетах E.Leclerc и некоторых других сетей. Однако участие всех упомянутых торговых компаний в числе пострадавших пока окончательно не подтверждено.

Вместо мороза — плюс 50 градусов

Особенность этой атаки заключается в том, что преступники не пытались похитить деньги покупателей или заблокировать работу касс. Их целью стали системы, отвечающие за сохранность продуктов.

Как выяснили французские журналисты, злоумышленники предположительно получили доступ к электронным регуляторам холодильных установок датской компании Danfoss. Такое оборудование используется для дистанционного контроля температуры и управления режимами работы промышленных холодильников.

По предварительным данным, хакеры задействовали функцию принудительного размораживания и изменили температурные настройки. В отдельных случаях заданная температура достигала 50 градусов.

В результате холодильное оборудование переставало поддерживать необходимый температурный режим. Продукты, которые должны храниться охлаждёнными или замороженными, начали нагреваться.

Когда сотрудники магазинов обнаружили последствия вмешательства, часть продовольственных запасов уже нельзя было безопасно продавать.

Продукты пришлось отправить на свалку

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в магазинах, где холодильные установки длительное время работали неправильно.

Представители Intermarché подтвердили, что некоторые торговые точки потеряли запасы замороженных продуктов. В наиболее пострадавших супермаркетах пришлось уничтожать и другую скоропортящуюся продукцию.

По сообщениям французских СМИ, в городе Агно в Эльзасе два супермаркета оценили совокупные потери товаров примерно в 270 тысяч евро.

В масштабах страны ущерб может достигнуть нескольких миллионов евро. Однако окончательная сумма пока неизвестна: торговые сети продолжают оценивать последствия атаки.

Руководство супермаркетов потрясено

Президент Coopérative U Доминик Шельшер публично подтвердил факт кибератаки на холодильные установки нескольких магазинов своей сети.

По его словам, специалисты совместно с компаниями, обслуживающими холодильное оборудование, работают над восстановлением нормального функционирования систем.

Шельшер назвал нападение на оборудование, необходимое для хранения продуктов и снабжения населения, чрезвычайно серьёзным и беспрецедентным происшествием.

Торговые сети организовали антикризисную работу, чтобы восстановить оборудование, проверить его безопасность и восполнить утраченные запасы товаров.

Кто стоит за атакой?

Личности злоумышленников пока неизвестны. Не установлено также, действовала ли организованная хакерская группировка и какие цели преследовали преступники.

Расследование должно выяснить, каким образом посторонние получили доступ к системам управления холодильным оборудованием и почему защитные механизмы не предотвратили вмешательство.

По сообщениям французских СМИ, прокуратура Парижа подтвердила информацию о кибератаке.

Происшествие выявило необычную уязвимость современной торговли. Сегодня компьютерные системы управляют не только кассами, платежами и складскими запасами, но и оборудованием, от которого напрямую зависит сохранность продуктов.

Как показала атака во Франции, преступникам уже необязательно проникать в магазин или взламывать банковские счета, чтобы причинить многомиллионный ущерб. Иногда достаточно дистанционно изменить настройки холодильника.