Аэропорт столицы Саудовской Аравии второй день подряд подвергается атакам. В воскресенье в результате удара погиб один человек и 11 получили ранения, а днем ранее сообщалось как минимум о 12 погибших и более 300 пострадавших. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, заявившие о серии атак на аэропорты и энергетические объекты королевства.

В результате воскресного удара по международному аэропорту Эр-Рияда погиб как минимум один человек, еще 11 получили ранения. Погибший был гражданином Пакистана, сообщили в Управлении гражданской авиации Саудовской Аравии.

Как пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA, это уже вторая атака на аэропорт саудовской столицы за два дня. В субботу при аналогичном ударе погибли не менее 12 человек, а число раненых превысило 300.

Таким образом, за выходные в результате двух атак на аэропорт Эр-Рияда, согласно опубликованным данным, погибли как минимум 13 человек, а более 310 получили ранения.

В воскресенье под удар попал и аэропорт Даммама на востоке страны. По информации саудовского авиационного ведомства, его инфраструктуре был нанесен ущерб.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они объявили аэропорты и воздушное пространство Саудовской Аравии законными целями своих операций, сделав исключение только для Мекки и Медины — городов, где находятся главные мусульманские святыни.

По утверждению хуситов, за последние сутки они провели четыре атаки на территории королевства, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Среди названных ими целей — два аэропорта, газоперерабатывающий завод и нефтеперерабатывающее предприятие государственной нефтяной компании Aramco.

Независимого подтверждения всех заявленных хуситами ударов в приведенных сообщениях нет.

Одновременно продолжаются ответные военные действия Саудовской Аравии. Хуситы утверждают, что за тот же период королевство нанесло более 120 авиаударов по столице Йемена Сане и другим провинциям страны.

Новая серия атак происходит на фоне обострения гражданской войны в Йемене. В последние недели хуситы добились успехов на побережье Красного моря, а поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы пытаются изменить ситуацию на фронте.

Возглавляемая Эр-Риядом коалиция оказывает правительственным войскам поддержку с воздуха.

Таким образом, эскалация боевых действий в Йемене все заметнее затрагивает территорию самой Саудовской Аравии. Под ударами оказываются не только военные и энергетические объекты, но и гражданские аэропорты, где уже зафиксированы многочисленные жертвы.