Беларусь возобновила поставки калийных удобрений в США после четырёхлетнего перерыва. Отправлять груз пришлось через Россию: Евросоюз по-прежнему запрещает не только покупать белорусский калий, но и пропускать его через свою территорию.

Первая партия — 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия — была погружена 15 сентября в российском порту Бронка под Санкт-Петербургом. Судно, зарегистрированное на Маршалловых Островах, направилось в Новый Орлеан, куда, по данным системы отслеживания морских перевозок Kpler, должно прибыть 14 октября.

Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на аналитическое агентство Argus.

Калийные удобрения необходимы сельскому хозяйству: они помогают растениям развиваться, повышают урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям. Беларусь — один из крупнейших производителей такой продукции в мире, и до введения санкций американцы охотно её покупали.

С 2017 по 2021 год Беларусь ежегодно поставляла в США в среднем 635 тысяч тонн калийных удобрений. Затем Вашингтон ввёл ограничения против белорусских предприятий, объяснив это репрессиями после президентских выборов 2020 года.

Но времена меняются, а вместе с ними и американская санкционная политика. В декабре 2025 года США начали смягчать ограничения в обмен на освобождение политзаключённых. А в марте 2026-го из санкционного списка исключили «Беларуськалий», Белорусскую калийную компанию и ряд связанных предприятий.

В сентябре Дональд Трамп уже заговорил о крупной сделке с Минском. Причём объяснил её без особых дипломатических экивоков: белорусские удобрения могут обойтись американским фермерам значительно дешевле канадских — вот и вся причина. Это для США весьма существенный вопрос, ибо Канада обеспечивает около 80% американского импорта калийных удобрений.

В прошлом году Соединённые Штаты закупили за рубежом примерно 5,6 миллиона тонн калия. На этом фоне первые 30 тысяч тонн из Беларуси — пока скорее символ возобновления торговли, чем серьёзная перемена на рынке. Но направление американской политики уже понятно: если товар нужен и его можно купить выгоднее, прежние запреты вполне поддаются пересмотру.

У Евросоюза подход другой.

Белорусские калийные удобрения раньше шли на экспорт главным образом через литовскую Клайпеду. Для Литвы это означало большие объёмы железнодорожных перевозок и перевалки грузов в порту, а значит, доходы для транспортных предприятий.

После введения санкций ЕС этот маршрут закрылся. Причём речь идёт не только об отказе самой Литвы обслуживать белорусские грузы. Европейские ограничения запрещают покупку, импорт и передачу определённых видов калийной продукции из Беларуси, включая её транзит через территорию ЕС. Так что даже если конечный покупатель находится за океаном и сам уже отменил санкции, воспользоваться привычной дорогой через Клайпеду белорусские производители не могут.

И вот новое тому подтверждение: в марте американский спецпосланник Джон Коул выступил за восстановление транзита белорусского калия через Литву, но Вильнюс отказался поддержать такую схему. Поэтому грузопоток, который прежде приносил доходы литовским железнодорожникам и портовикам, теперь обслуживает российская транспортная инфраструктура.

Но самое любопытное в этой истории даже не это.

Пока США держали под санкциями белорусский калий, они продолжали покупать удобрения в России, причём, как говорится, полной ложкой. Вашингтон не вводил общего запрета на импорт российских калийных удобрений, а после начала войны в Украине специально предусмотрел исключения из санкционного режима для торговли сельскохозяйственными товарами, включая удобрения.

Логика — чисто практичная: без удобрений не будет хорошего урожая, а рост затрат фермеров в конечном счёте отразится и на ценах в магазинах.

Иными словами, американские власти все эти годы различали товары, от которых готовы отказаться по политическим причинам, и те, которые нужны собственной экономике. Сейчас похожую картину можно наблюдать и на рынке топлива. 9 октября, после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Министерство финансов США выдало специальную лицензию, временно разрешающую операции с дизельным топливом российского происхождения, включая его импорт в Соединённые Штаты. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года. Это не полная отмена энергетических санкций против России, но вполне конкретное исключение для нужного американскому рынку товара.

Причина — возросшие цены на дизель бьют по американским перевозчикам, фермерам и другим предприятиям, а впереди выборы в Конгресс. Снижение стоимости топлива становится и экономическим, и политическим интересом администрации Белого дома.

Между тем Евросоюз продолжает запрещать импорт российских нефтепродуктов. Германия (одна из самых пострадавших в ЕС от роста стоимости энергоносителей), равно как и другие страны ЕС только что подтвердили, что отказываться от санкций не намерены, ибо политическое давление на Москву и Минск важнее экономической выгоды. Даже если цена этого давления с каждым месяцем становится выше.