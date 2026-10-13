В ночь на 13 октября в Чёрном море неподалёку от побережья Болгарии беспилотники атаковали два торговых судна. Одно из них затонуло, второе получило повреждения. Болгарские власти созвали экстренное заседание Совета безопасности и обратились за поддержкой к НАТО и Евросоюзу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева, грузовое судно Chelsea 3, принадлежащее украинской компании и следовавшее под флагом Мальты, подверглось атаке трёх беспилотников примерно в 33 километрах от болгарского побережья.

Все 15 членов экипажа — семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана — были эвакуированы в порт Варна. Пятерым морякам потребовалась медицинская помощь, однако серьёзных травм никто не получил.

Второе судно, Azov Concord, было атаковано неподалёку от населённого пункта Крапец, вблизи границы Болгарии с Румынией. По информации Болгарского национального телевидения, после удара судно затонуло. Спасателям удалось обнаружить одного выжившего моряка. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна.

Премьер-министр Румен Радев назвал нападения абсолютно недопустимыми. Он сообщил о намерении обсудить ситуацию с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и вызвать российского посла для объяснений.

При этом глава правительства подчеркнул, что убедительных доказательств причастности какой-либо стороны пока нет. Однако, по его мнению, последствия нападений отвечают интересам России.

Как отмечает Associated Press, это уже второй подобный инцидент у берегов Болгарии за последнюю неделю. Новые атаки усилили опасения относительно безопасности торгового судоходства в Чёрном море.