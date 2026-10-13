Австралийская авиакомпания Qantas столкнулась с необычной проблемой: на борту дальнемагистрального Boeing 787 Dreamliner обнаружили постельных клопов. Самолёт пришлось срочно вывести из эксплуатации и отправить на тщательную обработку, а пассажиры обратного рейса из Рима в Австралию остались без запланированного вылета.

Как сообщает The Guardian, насекомых обнаружили в передней части салона экономкласса самолёта, выполнявшего рейс QF5 из австралийского Перта в итальянский Рим 9–10 октября.

После приземления в итальянской столице Boeing 787 Dreamliner временно вывели из эксплуатации для проведения тщательной очистки и дезинфекции.

В результате авиакомпания была вынуждена отменить обратный рейс из Рима в Перт, запланированный на 10 октября.

Пассажирам пришлось искать другие рейсы

Представитель Qantas подтвердил отмену рейса, объяснив её необходимостью провести дополнительную обработку самолёта после обнаружения проблемы на небольшом количестве кресел экономкласса.

Авиакомпания принесла пассажирам искренние извинения за неудобства. Людям предоставили размещение в гостиницах и организовали перелёты другими рейсами в течение 48 часов после первоначально запланированного вылета.

В Qantas подчеркнули, что пассажирские салоны регулярно убирают в соответствии со строгими стандартами безопасности и гигиены. Кроме того, каждые 50 дней самолёты проходят профилактическую дезинфекцию.

Как клопы могли попасть в самолёт?

Профессор паразитологии Университета Маккуори Мишель Пауэр считает наиболее вероятным, что насекомые проникли на борт вместе с одеждой или багажом пассажиров.

По словам специалиста, постельные клопы тесно связаны с путешествиями и туризмом. Они способны незаметно перемещаться между странами в чемоданах, сумках и личных вещах.

«Пассажиры могли останавливаться в гостиницах, заражённых клопами. Эти насекомые любят тёмные места, а запах человеческой одежды привлекает их, поэтому они могут заползать в багаж», — пояснила эксперт.

Попав в салон самолёта, паразиты способны прятаться в обивке кресел, щелях и других труднодоступных местах. Именно поэтому их полное уничтожение требует специальной обработки.

Чем опасны постельные клопы?

Постельные клопы — небольшие кровососущие насекомые, наиболее активные в ночное время.

Обычно они питаются кровью человека в течение пяти-десяти минут. Их укусы могут вызывать сильный зуд, покраснение кожи и появление групп небольших воспалённых бугорков.

При этом постельные клопы не считаются доказанными переносчиками инфекционных заболеваний среди людей. Серьёзные аллергические реакции на укусы встречаются сравнительно редко.

Специалисты также напоминают, что появление клопов далеко не всегда свидетельствует о плохой гигиене. Эти насекомые встречаются даже в дорогих пятизвёздочных гостиницах.

Их привлекают прежде всего тепло человеческого тела, углекислый газ, выделяемый при дыхании, и другие сигналы присутствия человека.