Франция сообщила о перехвате в Индийском океане танкера DF Peak, который связывают с российским "теневым флотом". Ранее он назывался Kaliningrad и входил в российский "Совкомфлот".

Франция перехватила в Индийском океане танкер российского "теневого флота" DF Peak, который подозревают в причастности к незаконной торговле топливом. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, ВМС Франции задержали судно вблизи острова Реюньон. "Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, свидетельствует о нашей решимости обеспечивать соблюдение закона и бороться со всеми видами незаконной торговли, где бы они ни происходили", - подчеркнул Макрон.

По данным Marinetraffic, танкер шел под флагом Бенина и направлялся в порт Крус-Гранде в Чили. DF Peak входит в число 700 судов, которые включены в санкционные списки ЕС. По данным ГУР Украины, танкер причастен к транспортировке сырого топлива в период действия нефтяного эмбарго G7 и ЕС в отношении российской нефти.

Как отмечает агентство AFP, танкер был построен в 2006 году и принадлежал российской компании "Совкомфлот" под названием NS Captain. В 2024-м его переименовали в Kaliningrad. Нынешнее название танкер получил в 2025 году. Его оператором выступает компания, зарегистрированная в Гонконге.

Ранее Франция уже задерживала пять других танкеров "теневого флота"

С осени 2025 года Франция задерживает танкеры российского "теневого флота". Cреди них - танкеры Grinch, Boracay, ​Deyna, Tagor и Deliver. Все они впоследствии были отпущены.

Как заявляли французские власти, судно Grinch отпустили после выплаты штрафа в "несколько миллионов евро", поскольку экипаж не смог обосновать использование флага Коморских островов, под которым ходил танкер на момент задержания.

По данным VesselFinder, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину судно четыре раза меняло флаг. Впоследствии танкер сменил название на Transformer и теперь ходит под флагом России.

Помимо Франции танкеры российского "теневого флота" уже задерживали Великобритания, Бельгия и Швеция. Кремль резко отреагировал на действия европейских стран: Владимир Путин, в частности, назвал их "пиратством и бандитизмом" и пригрозил захватом иностранных судов.