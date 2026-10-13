Судно подозревают в использовании поддельной регистрации и незаконных перевозках топлива. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен бороться с российским «теневым флотом» по всему миру.

Операция состоялась 12 октября примерно в 830 километрах южнее французского острова Реюньон. Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на агентство AFP, французские военные высадились на палубу танкера с вертолёта и приступили к проверке документов.

Судно следовало под флагом Бенина, однако его регистрация вызвала сомнения у французских властей. После проверки танкер направили под военным конвоем к острову Реюньон для дальнейшего расследования. По информации Le Parisien, судно находится под санкциями Евросоюза с июня 2024 года. Ранее оно называлось Kaliningrad и использовалось российской судоходной компанией «Совкомфлот». Впоследствии танкер неоднократно менял название и государство регистрации.

Как уточняет специализированное издание Mer et Marine, судно построено в Южной Корее в 2006 году. Его длина составляет 244 метра, а грузоподъёмность превышает 110 тысяч тонн. Во время последнего рейса танкер следовал из Венесуэлы, предположительно направляясь в Индию.

По данным Imaz Press Réunion, на борту находятся 21 моряк разных национальностей. Французская прокуратура начала проверку обстоятельств использования судном флага Бенина. О предъявлении обвинений экипажу пока не сообщалось.

После начала войны в Украине западные страны ввели ограничения на экспорт российской нефти. Для обхода санкций используются танкеры, которые часто меняют владельцев, названия и флаги. Такие суда называют «теневым флотом». По данным AFP, более 700 судов включены в соответствующий санкционный список Евросоюза. Москва ранее называла задержания связанных с Россией танкеров пиратством. Французские власти утверждают, что действуют в рамках международного морского права.

Особенность нынешней операции — её география. Если прежде основное внимание европейских государств было сосредоточено на Балтийском и Северном морях, теперь французский флот перехватил подозрительное судно за тысячи километров от Европы. Это свидетельствует о намерении Парижа расширить борьбу с российским «теневым флотом» на другие морские маршруты.