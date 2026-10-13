Французские военно-морские силы перехватили в Индийском океане нефтяной танкер DF Peak, ранее носивший название Kaliningrad и связанный с российским «теневым флотом».
Судно подозревают в использовании поддельной регистрации и незаконных перевозках топлива. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен бороться с российским «теневым флотом» по всему миру.
Операция состоялась 12 октября примерно в 830 километрах южнее французского острова Реюньон. Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на агентство AFP, французские военные высадились на палубу танкера с вертолёта и приступили к проверке документов.
Судно следовало под флагом Бенина, однако его регистрация вызвала сомнения у французских властей. После проверки танкер направили под военным конвоем к острову Реюньон для дальнейшего расследования. По информации Le Parisien, судно находится под санкциями Евросоюза с июня 2024 года. Ранее оно называлось Kaliningrad и использовалось российской судоходной компанией «Совкомфлот». Впоследствии танкер неоднократно менял название и государство регистрации.
Как уточняет специализированное издание Mer et Marine, судно построено в Южной Корее в 2006 году. Его длина составляет 244 метра, а грузоподъёмность превышает 110 тысяч тонн. Во время последнего рейса танкер следовал из Венесуэлы, предположительно направляясь в Индию.
По данным Imaz Press Réunion, на борту находятся 21 моряк разных национальностей. Французская прокуратура начала проверку обстоятельств использования судном флага Бенина. О предъявлении обвинений экипажу пока не сообщалось.
После начала войны в Украине западные страны ввели ограничения на экспорт российской нефти. Для обхода санкций используются танкеры, которые часто меняют владельцев, названия и флаги. Такие суда называют «теневым флотом». По данным AFP, более 700 судов включены в соответствующий санкционный список Евросоюза. Москва ранее называла задержания связанных с Россией танкеров пиратством. Французские власти утверждают, что действуют в рамках международного морского права.
Особенность нынешней операции — её география. Если прежде основное внимание европейских государств было сосредоточено на Балтийском и Северном морях, теперь французский флот перехватил подозрительное судно за тысячи километров от Европы. Это свидетельствует о намерении Парижа расширить борьбу с российским «теневым флотом» на другие морские маршруты.
La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde.
Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants.
Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026
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