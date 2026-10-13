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Из-за акул красная икра в России может подорожать к Новому году в несколько раз 0 539

В мире
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Икра красная

Красная икра в России может подорожать к Новому году из-за сокращения вылова тихоокеанского лосося. Одной из причин называют нашествие акул у берегов Приморского края и Сахалина: хищники появились в период лососевой путины, чему способствовало потепление морской воды.

Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия в 2026 году. Ученые ВНИРО предупреждали о развитии сильного Эль-Ниньо — природного явления, при котором температура воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана повышается выше нормы.

По словам руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, вылов тихоокеанского лосося в этом году составил около 97,4 тысячи тонн — в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из-за сокращения предложения килограмм красной икры к Новому году может стоить 390–520 долларов. В конце 2025 года ее продавали примерно за 91 доллар за килограмм. Таким образом, деликатес рискует стать недоступным для многих покупателей.

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#цены #экология #прогноз #акулы #изменение климата
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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