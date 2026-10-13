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Лето возвращается: в середине октября Европу разогреет до +33° 0 143

В мире
Дата публикации: 13.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: собака на пляже

В середине октября в некоторых регионах Европы ожидается поздняя волна жары.По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 октября особенно тепло будет на Пиренейском полуострове.

Жара охватит юг и юго-восток Португалии, а также центральные и юго-западные районы Испании. В отдельных местах температура в тени на высоте двух метров достигнет +30…+33 градусов. На солнце и в городской застройке может быть еще жарче.

Предстоящую волну тепла обеспечит область высокого атмосферного давления. Под ее влиянием летняя погода задержится на юге и юго-западе Европы, несмотря на середину осени.

Как ожидается, в некоторых районах показатели могут превышать климатическую норму на 6-13 градусов. Накануне в испанских городах Мурсия и Хатива уже зафиксировали +30,3° и +30,1° соответственно.

Таким образом, юг Португалии и Испании станет одним из самых жарких регионов Европы в ближайшие дни. Здесь еще можно будет насладиться почти летней погодой и провести отпуск без привычных сезонных толп туристов.

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#климат #Испания #Португалия #погода #Европа #отпуск #жара #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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