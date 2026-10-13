В середине октября в некоторых регионах Европы ожидается поздняя волна жары.По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 октября особенно тепло будет на Пиренейском полуострове.

Жара охватит юг и юго-восток Португалии, а также центральные и юго-западные районы Испании. В отдельных местах температура в тени на высоте двух метров достигнет +30…+33 градусов. На солнце и в городской застройке может быть еще жарче.

Предстоящую волну тепла обеспечит область высокого атмосферного давления. Под ее влиянием летняя погода задержится на юге и юго-западе Европы, несмотря на середину осени.

Как ожидается, в некоторых районах показатели могут превышать климатическую норму на 6-13 градусов. Накануне в испанских городах Мурсия и Хатива уже зафиксировали +30,3° и +30,1° соответственно.

Таким образом, юг Португалии и Испании станет одним из самых жарких регионов Европы в ближайшие дни. Здесь еще можно будет насладиться почти летней погодой и провести отпуск без привычных сезонных толп туристов.