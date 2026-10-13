Командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич в понедельник заявил, что любое нападение на какую-либо из стран альянса было бы бессмысленным, поскольку НАТО остановит и отразит атаку.

"Если кто-то будет настолько безрассуден, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться и лишим противника возможности достичь своих целей", - заявил Гринкевич в Варшаве, подчеркнув, что альянс сделает любое нападение бессмысленным.

В прошлом месяце генерал предупредил, что российская кампания саботажа становится все более дерзкой. Среди недавних инцидентов он упомянул обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига и случай, когда российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. По словам генерала, совместные действия стран НАТО позволят противостоять этим угрозам, а саботаж не заставит европейские государства отказаться от поддержки Украины.

В Варшаве Гринкевич изложил свою "теорию победы", подчеркнув, что не считает конфликт неизбежным. Он призвал союзников открыто указывать на доказанную причастность России к инцидентам и четко обозначать Москве красные линии.

По словам генерала, в случае нападения НАТО сначала остановит атаку, затем нейтрализует угрозу и при необходимости уничтожит боеспособность противника. При этом альянс не намерен выступать инициатором эскалации: ответственность за ее последствия будет лежать на агрессоре.

Гринкевич также подтвердил приверженность США обязательствам перед союзниками. Он отметил, что стремление европейских стран взять на себя большую ответственность за собственную оборону укрепляет потенциал НАТО.