Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Любое нападение на НАТО не имеет смысла - командующий НАТО 3 339

В мире
Дата публикации: 13.10.2026
LETA
Изображение к статье: Гринкевич
ФОТО: пресс-фото

Командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич в понедельник заявил, что любое нападение на какую-либо из стран альянса было бы бессмысленным, поскольку НАТО остановит и отразит атаку.

"Если кто-то будет настолько безрассуден, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться и лишим противника возможности достичь своих целей", - заявил Гринкевич в Варшаве, подчеркнув, что альянс сделает любое нападение бессмысленным.

В прошлом месяце генерал предупредил, что российская кампания саботажа становится все более дерзкой. Среди недавних инцидентов он упомянул обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига и случай, когда российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. По словам генерала, совместные действия стран НАТО позволят противостоять этим угрозам, а саботаж не заставит европейские государства отказаться от поддержки Украины.

В Варшаве Гринкевич изложил свою "теорию победы", подчеркнув, что не считает конфликт неизбежным. Он призвал союзников открыто указывать на доказанную причастность России к инцидентам и четко обозначать Москве красные линии.

По словам генерала, в случае нападения НАТО сначала остановит атаку, затем нейтрализует угрозу и при необходимости уничтожит боеспособность противника. При этом альянс не намерен выступать инициатором эскалации: ответственность за ее последствия будет лежать на агрессоре.

Гринкевич также подтвердил приверженность США обязательствам перед союзниками. Он отметил, что стремление европейских стран взять на себя большую ответственность за собственную оборону укрепляет потенциал НАТО.

×
#НАТО #США #безопасность #оборона #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Преступники взломали системы управления холодильным оборудованием и дистанционно включили нагрев вместо охлаждения.
Изображение к статье: Генерал Алексус Гринкевич
Изображение к статье: авианосец США и подлодка КАНР
Изображение к статье: Трамп с советником

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Домская площадь
Lifenews
Изображение к статье: Алла Пугачева
Люблю!
Изображение к статье: Как выбрать полезный хлеб для здоровья: советы диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!
Изображение к статье: Безопасная жарка: можно ли готовить на сливочном масле
Дом и сад
Изображение к статье: Лошадь в городе
В мире животных
Изображение к статье: Домская площадь
Lifenews
Изображение к статье: Алла Пугачева
Люблю!
Изображение к статье: Как выбрать полезный хлеб для здоровья: советы диетолога
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео