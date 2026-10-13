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Поджог Starlink в Польше: в Германии задержаны уже четыре человека, Варшава обвиняет Россию 0 389

В мире
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неизвестные подожгли наземную станцию спутниковой связи Starlink
ФОТО: BB.LV/AI

Расследование предполагаемой диверсии против спутниковой инфраструктуры Starlink в Польше получило неожиданное продолжение. Немецкие правоохранители задержали ещё двух человек, в том числе женщину, которая могла помогать организаторам поджога. Таким образом, число задержанных выросло до четырёх.

Как сообщает польская радиостанцию RMF FM, женщину задержали в Берлине в ходе отдельной операции немецких контртеррористических подразделений. По предварительным данным, она могла выполнять роль водителя двух граждан Турции, задержанных ранее по подозрению в непосредственном участии в поджоге.

Позднее RMF FM сообщила о задержании четвёртого человека, однако его личность и предполагаемая роль пока не раскрываются.

Сам инцидент произошёл вечером 23 сентября в населённом пункте Воля-Кробовска Мазовецкого воеводства, примерно в 40 километрах от Варшавы. Неизвестные подожгли наземную станцию спутниковой связи Starlink, повредив систему электропитания и резервный генератор.

По информации немецкого телеканала ARD, объект принадлежит польскому государственному телекоммуникационному оператору Exatel и используется для передачи интернет-трафика, в том числе в Украину. Польские власти считают, что целью диверсии было нарушение связи, необходимой украинским военным.

Национальная прокуратура Польши заявила о наличии обоснованных подозрений, что поджог был совершён по поручению российских спецслужб. Премьер-министр Дональд Туск назвал происшествие очередным проявлением гибридной войны.

Москва отвергает обвинения в организации диверсий на территории европейских государств.

Польская прокуратура теперь должна определить степень участия задержанной женщины и решить вопрос о её возможной экстрадиции. Расследование продолжается, а причастность всех задержанных к преступлению ещё предстоит установить в судебном порядке.

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#Польша #starlink #диверсия #поджог #Россия #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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