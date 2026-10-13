Несмотря на антивоенные санкции, Россия с 2022 года смогла продать странам ЕС нефти и газа на сумму около 286 млрд евро, следует из заявления вице-премьера РФ Новака. Но большая часть экспорта ориентирована на Азию.

Даже в условиях международных санкций, принятых в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину, Москве с 2022 года удалось продать странам Евросоюза нефти и газа на сумму в 320,7 млрд долларов США (около 286 млрд евро). Такие данные привел вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, выступая в телепередаче "Вести" в понедельник, 12 октября.

Только за девять месяцев 2026 года, по данным Минэнерго, в Европу были поставлены энергетические ресурсы на 21,3 млрд долларов (19,1 млрд евро). В то же время сегодня большая часть энергетического экспорта РФ ориентирована на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, указал российский вице-премьер.

При этом, по словам Новака, Россия имеет возможность нарастить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц.

Стремление ЕС отказаться от нефти и газа из РФ

После начала полномасштабной войны в Украине ЕС ввел ряд санкций против российского энергетического сектора и взял курс на полный отказ от энергоресурсов РФ. Между тем целый ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, продолжает покрывать свои потребности в энергии за счет поставок из России, в частности СПГ, напоминает агентство AFP. Некоторые страны, в том числе Словакия и Венгрия, пользуются исключениями из санкций, позволяющими им продолжать закупку российской нефти, поставляемой по нефтепроводам.

"В расчетах не учтены российские нефть и газ, поставляемые в Европу не напрямую, а после переработки в третьих странах, таких как Индия или Турция, говорится в публикации. - Эти страны, а также Китай, значительно увеличили объемы закупок российской сырой нефти".

11 октября глава Минфина США Скотт Бессент раскритиковал "лицемерие" европейцев, которые, по его словам, "продолжают финансировать Владимира Путина" и вместе с тем заявляют, что "что мы (США. - Ред.) не можем получить передышку в плане цен на дизельное топливо".

Дизельная сделка между Путиным и Трампом

Ранее, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о "крайне успешном" телефонном разговоре с резидентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого оба лидера согласовали поставки российского дизельного топлива "на американский и мировой рынок". Российские компании, как заявил Трамп, "немедленно" отгрузят более 300 тысяч тонн, еще 500 тысяч - в ноябре, 1 млн тонн - "сразу после этого" (то есть, видимо, уже в декабре), а в дальнейшем, "исходя из состояния НПЗ", - еще 3 млн тонн (за какой период - непонятно).

Со своей стороны Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая приостанавливает действие американских санкций против российского дизеля до апреля 2027 года. "Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов", - сообщила программа "Вести" на своем сайте 12 октября.