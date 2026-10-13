В Дании предлагают расширить полномочия учителей, разрешив им физически удерживать учеников и выводить их из класса против их воли. Власти объясняют инициативу ростом агрессии и нарушений дисциплины в школах. При этом телесные наказания останутся под запретом.

Законопроект предусматривает, что педагоги смогут применять ограниченное физическое воздействие, если ученик представляет опасность для себя или окружающих либо серьёзно нарушает порядок на уроке.

«Учителя не должны сомневаться в том, что им разрешено делать, когда ситуация обостряется. Ни один учитель не должен бояться быть уволенным за предотвращение насилия», — заявил министр образования Дании.

Поводом для инициативы стали сообщения об участившихся случаях агрессивного поведения школьников. Согласно исследованию Датской инспекции труда, более четверти опрошенных учителей сообщили, что стали чаще сталкиваться с подобными ситуациями. Кроме того, примерно в каждом пятом классе фиксировались случаи насилия в отношении педагогов.

Новые правила пока не вступили в силу: законопроект ещё должен получить одобрение датского парламента. Власти подчёркивают, что речь идёт исключительно о мерах обеспечения безопасности и порядка, а не о праве наказывать детей физически.