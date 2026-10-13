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Власти Израиля требуют судить участников документального фильма «NAZA» 1 1397

В мире
Дата публикации: 13.10.2026
Euronews
Изображение к статье: авторы фильма

Нетаньяху потребовал возбудить уголовное дело против солдат и офицеров, давших интервью в удостоенном наград документальном фильме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы генеральный прокурор страны и глава службы безопасности Шин Бет раскрыли личности офицеров, дававших интервью в отмеченном наградами фильме NAZA.

Нетаньяху требует, чтобы режиссёры, лауреаты премии «Оскар», израильские постановщики Юваль Абрагам и Рэйчел Сзор, были привлечены к ответственности за причинение «ущерба дипломатическим и оборонным интересам Израиля».

Он обратился к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара, начальнику Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанту Эялю Замиру и руководителю Шин Бет Давиду Зини с призывом «незамедлительно выявить личности всех, кто причастен к этому клеветническому фильму или появляется в нём».

NAZA, премьера которого состоялась в Венеции и который удостоился специального приза жюри, сейчас идёт в кинотеатрах более чем 50 стран мира и, согласно официальной аннотации, «подробно показывает системы, стоящие за рассчитанным массовым убийством палестинских мирных жителей в Газе».

Лента тайно снималась по ночам на крышах Тель-Авива во время продолжающейся войны в Газе; в неё вошли интервью с 24 израильскими офицерами военной разведки, солдатами и информаторами. Они рассказывают, как выбираются цели среди палестинцев и как наносятся удары с использованием систем искусственного интеллекта и автоматизированного наблюдения в комплексах военного целеуказания, несмотря на то что Израилю известно о присутствии мирных жителей в районах поражения. Лица и голоса участников были цифровым образом изменены, чтобы скрыть их личности.

Этот 80-минутный резонансный документальный фильм опирается на расследования 2023–2025 годов, опубликованные израильско-палестинским изданием +972 Magazine, изданием на иврите Local Call и британской газетой The Guardian.

Картина получила рекордную 25-минутную овацию стоя на Венецианском кинофестивале, самую долгую за всю историю смотра.

Израильское правительство ранее атаковало Абрагама и Сзор, угрожая лишить их гражданства.

Как сообщает Guardian (источник на английском языке), генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил: «Эти угрозы являются вопиющим актом запугивания журналистов, которые всего лишь выполняли свою работу в строгом соответствии с этическими стандартами и в общественных интересах».

Комментируя угрозы Нетаньяху, он добавил: «Меня не удивляет эта вспышка, она подтверждает, что этот режим готов на всё, чтобы скрыть свои преступления против человечности и продолжающийся геноцид в Газе».

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#Израиль #личности #журналистика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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