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Все наоборот: китайский автопроизводитель BYD хочет открыть завод во Франции 1 139

В мире
Дата публикации: 13.10.2026
Euronews
Изображение к статье: BYD
ФОТО: BB.LV/AI

На открытии Парижского автосалона представители китайского автопроизводителя BYD сообщили, что «внимательно изучают» возможность закрепиться во Франции.

Вице-президент компании заявила, что хочет, «чтобы французы воспринимали BYD как французскую компанию и полюбили её».

BYD уже достраивает завод в Венгрии — он должен открыться в январе следующего года — и вынашивает планы открыть в ЕС ещё по меньшей мере две фабрики.

Во Франции BYD уже опирается на хорошо развитую сеть продаж. Китайский производитель заключил партнёрские соглашения с крупными дилерскими компаниями, которые занимаются как продажей его автомобилей, так и сервисным обслуживанием в крупнейших городах страны.

На 1 января 2026 года у BYD во Франции было открыто 90 площадок, что обеспечивало покрытие примерно 60 % территории страны.

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#Франция #инвестиции #завод #автомобили #стратегия #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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