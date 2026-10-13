На открытии Парижского автосалона представители китайского автопроизводителя BYD сообщили, что «внимательно изучают» возможность закрепиться во Франции.

Вице-президент компании заявила, что хочет, «чтобы французы воспринимали BYD как французскую компанию и полюбили её».

BYD уже достраивает завод в Венгрии — он должен открыться в январе следующего года — и вынашивает планы открыть в ЕС ещё по меньшей мере две фабрики.

Во Франции BYD уже опирается на хорошо развитую сеть продаж. Китайский производитель заключил партнёрские соглашения с крупными дилерскими компаниями, которые занимаются как продажей его автомобилей, так и сервисным обслуживанием в крупнейших городах страны.

На 1 января 2026 года у BYD во Франции было открыто 90 площадок, что обеспечивало покрытие примерно 60 % территории страны.