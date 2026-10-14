В американском штате Теннесси активизировалась кампания в защиту Кристы Пайк — единственной женщины в штате, ожидающей исполнения смертного приговора. Осужденная за убийство, совершенное в 1995 году, она провела десятилетия в заключении. Теперь ее сторонники добиваются замены смертной казни пожизненным сроком, ссылаясь на пережитое ею в детстве насилие, психические расстройства и обстоятельства судебного процесса.

Защитники Кристы Пайк, приговоренной к смертной казни в американском штате Теннесси, начали новую кампанию с требованием смягчить ей наказание. Они создали специальный сайт Mercy for Christa («Помилуйте Кристу») и собирают подписи под обращением к губернатору штата Биллу Ли, пишет tv3.lv.

Цель кампании — добиться замены смертной казни пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения. При этом сторонники Пайки не требуют ее освобождения и не оспаривают ответственность за совершенное убийство.

Криста Пайк остается единственной женщиной в Теннесси, ожидающей исполнения смертного приговора. Она была осуждена за убийство Коллин Слеммер, совершенное в 1995 году, когда самой Пайк было 18 лет.

Преступление было совершено с участием еще двух молодых людей. Один из них, Тадарел Шипп, на тот момент не достиг совершеннолетия, поэтому смертная казнь к нему не могла быть применена. Он получил пожизненное заключение и сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в 2030 году.

Разница в наказании двух участников преступления стала одним из аргументов нынешней кампании.

Однако главное внимание защитники уделяют обстоятельствам детства Пайк и ее психическому здоровью.

В петиции утверждается, что в детстве женщина подвергалась сексуальному и физическому насилию, росла без должной заботы и страдала психическими расстройствами, которые не получали необходимого лечения.

По словам авторов обращения, у Пайк были посттравматическое стрессовое и биполярное расстройства. Соответствующую медицинскую помощь она начала получать лишь после заключения.

Защитники также утверждают, что назначенные государством адвокаты во время судебного процесса не представили присяжным полной информации о пережитом ею насилии и состоянии психического здоровья. По мнению сторонников Пайк, эти обстоятельства могли иметь значение при определении наказания.

При этом авторы петиции особо подчеркивают, что тяжелое детство и психические расстройства не оправдывают совершенное преступление. Они считают, что речь идет не об освобождении от ответственности, а о соразмерности наказания.

Сама Пайк признает свою вину и выражает раскаяние.

«Нет никакого оправдания тому, что я сделала. Я полностью беру на себя ответственность за свои действия и глубоко сожалею обо всем, что произошло в ту ночь», — говорится в ее заявлении, приведенном в петиции.

Еще один аргумент кампании связан с условиями содержания осужденной. По данным ее защитников, Пайк провела 27 лет в одиночном заключении.

Авторы обращения также ссылаются на заключение международной комиссии по правам человека, которая рассмотрела дело и пришла к выводу, что исполнение смертного приговора противоречило бы международным правозащитным нормам.

Отдельное место в кампании занимает вопрос о том, принесет ли казнь осужденной утешение семье погибшей.

На сайте приводятся слова матери убитой Коллин Слеммер, Мэй Мартинес, которая в 2025 году заявила, что ничто не способно вернуть ей душевный покой и дать ощущение полного торжества справедливости.

При этом в петиции не утверждается, что семья погибшей поддерживает просьбу о помиловании.

Всего на сайте Mercy for Christa представлены десять аргументов в пользу замены смертной казни пожизненным заключением.

Окончательное решение о возможном смягчении наказания находится в полномочиях губернатора Теннесси Билла Ли. Именно к нему обращаются организаторы кампании, призывая воспользоваться правом помилования.

Если просьба будет удовлетворена, Пайк останется в заключении до конца жизни, но смертный приговор не будет приведен в исполнение.

Пока решение губернатора неизвестно. Защитники продолжают собирать подписи, рассчитывая добиться пересмотра наказания спустя более трех десятилетий после совершенного преступления.