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«Аватар искусственного интеллекта»: СМИ раскритиковали первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа 1 171

В мире
Дата публикации: 14.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: трамп и его пресс-секретарь

В западных СМИ активно обсуждают первый брифинг с участием новой пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии. Издания отмечают ее некомпетентность и неготовность отвечать на вопросы.

В частности, Spiegel отметил , что половину брифинга, который и так длился всего 14 минут, пресс-секретарь посвятила зачитыванию лестного текста о действиях Трампа. Лишь время от времени она отрывала взгляд от листа и улыбалась. И только после трех вопросов от лояльных к республиканцам изданий пресс-секретарь неожиданно завершила брифинг.

Издание назвало это выступление "фальстартом". Журналисты отметили, что в её докладе также ни разу не упоминалась Украина. На вопрос о том, приостановили ли США обмен разведданными с Киевом, она лишь ответила, что "вернется к этому позже".

Также журналисты указывают на казус – во время доклада она перепутала своего мужа с Трампом, заявив: "Мой президент, извините, мой муж". Spiegel отмечает, что выступление Захарии резко контрастировало с докладами ее предшественницы.

The Guardian же отметило, что именно назначение Захарии на эту должность вызвало ряд вопросов, поскольку оно произошло после её кратковременной работы в Министерстве внутренней безопасности, а также в Trump Media and Technology Group, принадлежащей президенту США.

"Кэти Захария, новая пресс-секретарь Белого дома, во вторник дебютировала на трибуне, продемонстрировав столько же теплоты, мудрости и политической ловкости, сколько и аватар искусственного интеллекта", – комментирует первое выступление новой пресс-секретарши The Guardian.

Журналисты написали, что она говорила неестественно и избегала зрительного контакта. Кроме того, на протяжении всей речи она лишь излагала протрамповские тезисы и ответила всего на три вопроса.

Между тем The Telegraph, комментируя первое выступление Захарии, отметил ее предыдущую деятельность. По данным издания, ещё в 2022 году после нападения РФ на Украину Захария поддержала пост, в котором утверждалось, что реальной причиной войны является "борьба Путина с тайной сетью влиятельных левых элит".

Издание подчеркнуло, что во время выступления Захария лишь сообщила о просьбе Трампа к послу США в Греции уйти в отставку. Все остальное время она благодарила президента США за новую должность и хвалила Трампа за высокий уровень экономики в стране.

Отметим, что предшественница Захарии Кэролайн Левитт также не пользовалась поддержкой со стороны СМИ. Ее обвиняли в прямом неуважении к СМИ и чрезмерной лести в адрес Трампа.

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#СМИ #Украина #искусственный интеллект #критика #журналистика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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