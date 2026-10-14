IEA предупреждает, что дефицит дизельного топлива может сохраниться и в 2027 году. На фоне низких запасов, перебоев в поставках и высоких цен Брюссель также готовится к нестабильной и сложной зиме.

В Брюсселе не исключают дефицита энергоносителей и предупреждают о крайне нестабильной и непредсказуемой ситуации в ближайшие месяцы в связи со значительным ростом цен на энергоносители. Предстоящая зима будет "очень-очень сложной", заявила в среду, 14 октября, в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

IEA: Дефицит дизельного топлива сохранится и в 2027 году

Между тем Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждает о дефиците дизельного топлива, который будет сохраняться и на протяжении значительной части 2027 года. В ежемесячном отчете, опубликованном 14 октября, организация называет крайне напряженной ситуацию на рынках дизельного топлива из-за сильного сокращения запасов в преддверии зимы и ограниченных объемов производства.

Дефицит топлива спровоцировали перебои в производстве с начала войны США и Израиля против Ирана. Только в сентябре совокупный экспорт дизельного топлива с Ближнего Востока и из России сократился на 1,3 млн баррелей в сутки. Чтобы сдержать рост цен, страны IEA в настоящее время координируют меры по высвобождению 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из стратегических резервов.

IEA также предупредило о серьезных экономических последствиях дефицита дизельного топлива. Рекордные цены на него уже приводят к росту стоимости товаров, негативно отражаясь на реальных доходах населения и экономической конъюнктуре. Организация ожидает восстановления мировых объемов нефтепереработки к концу года, но этого будет недостаточно для компенсации дефицита, возникшего с начала года.